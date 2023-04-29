Son Dakika: Fenerbahçe, Sivasspor'u deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup etti - Son Dakika
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Son Dakika: Fenerbahçe, Sivasspor'u deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup etti

29.04.2023 21:52
Son Dakika: Fenerbahçe, Sivasspor'u deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup etti

Son Dakika: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yendi. 10 kişi kaldığı ilk yarıyı 3-0'lık üstünlükle tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda kalesinde 1 gol gördü. Geçen hafta İstanbulspor'la 3-3 berabere kalan Sarı-Lacivertliler, Sivas deplasmanından hatasız ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, ilk yarıda bulduğu gollerle maçtan galip ayrıldı.

SAHAYA AMBULANS GİRDİ, VALENCIA HASTANEYE KALDIRILDI

Maçın henüz başında ise talihsiz bir olay yaşandı. Kaleci Ali Şaşal Vural ve Enner Valencia çarpıştı. Bilinci kapanan ve boyunluk takılan Valencia, hastaneye kaldırıldı. Ekvadorlu futbolcunun durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Son Dakika: Fenerbahçe, Sivasspor'u deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup etti

FERDİ KADIOĞLU ŞOV

Valencia'nın yerine oyuna giren Rossi, 22. dakikada gol perdesini açtı. Ferdi Kadıoğlu 45+1 ve 45+10'da attığı gollerle skoru 3-0'a getirdi. Fenerbahçe ilk yarıyı 3-0 üstünlükle tamamladı.

İRFAN CAN KIRMIZI GÖRDÜ

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçının 45+5. dakikasında kırmızı kart gördü. Hakem Zorbay Küçük, İrfan'ın Samu Saiz'a yaptığı müdahaleyi VAR'da izler izlemez sarı kartını iptal edip kırmızı kart çıkardı.

Son Dakika: Fenerbahçe, Sivasspor'u deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup etti

CAICEDO UMUTLANDIRDI AMA YETMEDİ

Sivasspor, 76'da farkı 2'ye indirdi. Savunma arkasına atılan topa iyi hareketlenen Caicedo, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Direğe de çarpan top ağlarla buluştu. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve Fenerbahçe maçtan 3-1 galip ayrıldı.

ARAO CEZALI

71. dakikada sarı kart gören Willian Arao, Giresunspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

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Fenerbahçe, Sivasspor, Valencia, Spor, Son Dakika

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