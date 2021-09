Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü kadın ve erkek hokey takımlarının Avrupa yolculuğu başladı

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü kadın ve erkek hokey takımları, Hırvatistan ve Slovenya'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonalarına katılmak üzere Türkiye'den ayrıldı. Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve ekibiyle birlikte Hırvatistan'a giden her iki takımdan erkek takımı kara yolu ile Slovenya'ya geçecek. 23-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan şampiyonalarda Türk takımları şampiyonanın favori takımları arasında yer alıyor.

Hırvatistan'da ve Slovenya'da 23-26 Eylül'de gerçekleştirilecek olan kadın ve erkekler Avrupa Açık Alan Hokey Şampiyonlarında bir kez daha Türkiye'yi temsil edecek olan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü kadın ve erkek takımlarını Alanya'daki kampı tamamlayarak Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan'la birlikte Antalya'dan İstanbul'a buradan da Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'e gitti. Erkek takımı Zagrep'ten Solvenya'ya hareket edecek. Yolculuk öncesi değerlendirme yapan Başkan Mehmet Kaplan, "Gerek kadın takımımız gerekse erkek takımımız Avrupa Şampiyonaları için hazır. Sporcularımız ve teknik heyetimizin morali yüksek. Her iki takımımızdan da şampiyonluk bekliyoruz. Alanya kampımızı tamamladık ve İstanbul'a giderek buradan her iki takımımızla birlikte Hırvatistan'ın Zagreb kentine geldik. Erkek takımımızla buradan Slovenya'ya gideceğim. Kadın takımımız maçlarını Zagreb'de yapacak. Türkiye'ye iki yeni Avrupa şampiyonluğu getirmek için geldik. Diliyorum ki her iki takımımızda başarılı olacak ve bizler ülkemize tekrar şampiyon olarak döneceğiz. Bu mutluluğu inşallah milletçe bir kez daha yaşayacağız. Hazırlık aşamasında büyük emekler veren Başantrenörümüz Yusuf Kasım, antrenörlerimiz Ayşe Kasım ve Mustafa Karalar başta olmak üzere sporcularımıza ve bizleri destekleyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yusuf Kasım: "Sporcularımızın morali ve enerjileri yüksek"

Gaziantep Polisgücü Spor Başantrenörü Yusuf Kasım da Hırvatistan ve Slovenya'daki her iki Avrupa Şampiyonası'ndan galip ayrılmak için sahalara çıkacaklarını ifade ederek, "Bizler yoğun bir çalışma programını geride bırakarak bugün Hırvatistan'a geldik. Sporcularımızın morali yüksek, enerjileri yüksek. Sahalara kazanmak için çıkacak olan her iki takımımıza başarılar diliyoruz. Bizleri destekleyenlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Ülkemize bir kez daha Avrupa şampiyonluk kupalarını kazandırmak ve mutluluğu milletimize bir kez daha yaşatmak istiyoruz. Antrenörlerimiz Ayşe Kasım ve Mustafa Karalar'la birlikte her iki takımımızı da eksiksiz hazırladık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Avrupa'nın devleri bekliyor

Türkiye'nin hokey alanında ki en önemli kulübü olma özelliği taşıyan ve defalarca elde ettiği Avrupa şampiyonluklarıyla Avrupa'da da hokeyin zirvesine oturan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü kadın ve erkek takımları 23-26 Eylül'de Hırvatistan'da ve Slovenya'da gerçekleştirilecek olan şampiyonalarda adeta Avrupa'nın devreliyle yarışacak.

Polisgücü Kadın Hokey Takımı'nın rakipleri

Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Hırvatistan'da EuroHockey Club Challenge III, Kadınlar Hırvatistan 2021 şampiyonasında mücadele edecek. Galler'in Gwent HC Takımı, Fransa'nın Stade Francais Takımı, Hırvatistan'ın HK Zelina ve HAHK Mladost takımlarıyla Portekiz'in Grupo Desportivo do Viso Takımıyla, Luxemburg'dan HC Luxembourg ile karşılaşacak.

Polisgücü Erkek Hokey Takımı'nın rakipleri

Slovenya'da gerçekleştirilecek olan EuroHockey Club Challenge II, Men Slovenya Şampiyonası'nda da Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı Avrupa'nın bu alandaki en güçlü ülke takımlarıyla karşı karşıya gelecek. Copenhagen HC (Danimarka), FHC Akademik Plus Sofia (Bulgaristan), HK Triglav Predanovci (Slovenya), Mortensrud-Aker SK (Norveç), OSHVSM HC Feniks Zytomyr Region (Ukrayna) ve Soroksri-Olcote HC (Macaristan) ile mücadele edecek. - İSTANBUL