İzmir derbisinde kaleciye korner direkli saldırı! Göztepe-Altay maçı ertelendi - Son Dakika
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İzmir derbisinde kaleciye korner direkli saldırı! Göztepe-Altay maçı ertelendi

27.11.2022 20:42

Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisinde sahaya giren bir taraftarın Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e söktüğü korner direğiyle saldırması üzerine maç ertelendi. Hastaneye kaldırılan kalecinin bilincinin açık olduğu bildirildi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs, stat polisi tarafından gözaltına alındı.

TFF 1. Lig'de Göztepe- Altay derbisinde sahaya giren bir taraftar korner direğini yerinden sökerek Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı. Takımlar soyunma odasına gönderildi. Hastaneye kaldırılan kalecinin bilincinin açık olduğu bildirildi.

KARŞILAŞMA TATİL EDİLDİ

Altay tribünlerinden Göztepe tribünlerine fişek atıldı. Göztepeli birkaç taraftar yaralandı. Sahaya iki ambulans girdi. Bir Göztepeli taraftar sahaya girip korner direğini söktü ve Altay kalecisi Ozan Evrim Özen'e vurdu. Takımlar soyunma odasına gönderilirken başından yaralanan Ozan hastaneye kaldırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) karşılaşmayı tatil etti.

"BİLİNCİ AÇIK"

Olay yerinden beIN Sports muhabiri Erdem Şen, "Göztepe taraftarının saldırısına uğrayan Ozan Evrim hastaneye kaldırıldı. İyi olan haber, Ozan'ın bilinci açık. Ama kafasındaki açılma sebebiyle kanaması uzun sürdü" bilgilendirmesini yaptı.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırıyı gerçekleştiren şahıs, stat polisi tarafından gözaltına alındı.

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SON DAKİKA: İzmir derbisinde kaleciye korner direkli saldırı! Göztepe-Altay maçı ertelendi - Son Dakika
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