Beşiktaş'ın Galatasaray'a karşı kazanmaktan başka düşüncesi yok

İki takım arasında erteleme gerginliği yaşandı

Siyah beyazlılar derbiye yüzde yüz konsantreDerbi öncesi Atiba kararı bekleniyorKaraveli'nin kadro seçimi nasıl olacak?Sarı kart ceza sınırında 6 futbolcu var

Ali DANAŞ - İSTANBUL,

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29. haftasında Galatarasay'a konuk olacak.Yarın akşam Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Candaş Elbil yaparken, Mustafa Kürşad Filiz dördüncü hakem olacak.İKİ TAKIM ARASINDA ERTELEME GERGİNLİĞİ YAŞANDIEzeli derbi, son iki günde yaşanan erteleme tartışmaları yüzünden gergin bir atmosferde geçebilir.Galatasaray, Barcelona maçını daha iyi bir zeminde oynama düşüncesini öne sürerek Beşiktaş maçının ertelenmesini isterken, siyah beyazlı kulüp buna ısrarla karşı çıktı. Hatta Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, son yaptığı açıklamada "Galatasaray, Barcelona maçını daha güzel bir zeminde oynamak istiyorsa, bizim stadımız müsait.. Burada oynayabilirler" ifadesini kullanarak konuya kesin bir dille noktayı koydu. Bilindiği gibi geçmiş yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde yoğun fikstürde zorlanan Beşiktaş'ın erteleme isteğine, Galatasaray da karşı çıkmış ve ertelemeyi kabul etmeyerek derbiyi gününde oynamıştı.SİYAH BEYAZLILAR DERBİYE YÜZDE YÜZ KONSANTREBu gerginlik içinde daha sakin kalmaya çalışarak derbiye odaklanan Beşiktaş, son iki çalışmasını Vodafone Park Stadı'nda yaptı. Bu akşam Ümraniye'de son hazırlığını yapacak olan futbolcular ardından kampa girecek. Galatasaray maçı, teknik direktör Önder Karaveli açısından da ayrı bir önem taşıyor. Fenerbahçe ile oynadığı ilk derbisinden beraberlik çıkartan Karaveli, bu kez kazanarak kariyerindeki ilk derbi galibiyetini Galatasaray'a karşı almak istiyor. Futbolcuları gibi kendini de özel olarak derbiye motive eden Karaveli, oyuncuların hepsiyle tek tek yakından ilgileniyor ve özel konuşmalar yaparak motivasyon sağlıyor.DERBİ ÖNCESİ ATİBA KARARI BEKLENİYORBeşiktaş'ta kritik derbi öncesi iki futbolcudan sevindirici haber gelirken, Atiba'nın durumu henüz netlik kazanmadı.Sakatlıklarını atlatan Vida ve Josef de Souza yarın akşam onbirde yerini alacakken, oynama ihtimali oldukça düşük olan Atiba ile ilgili karar bu akşam son antrenmanda verilecek. Sakat olmasına rağmen teknik direktör Önder Karaveli ile konuşan ve kendini iyi hissettiğini söyleyerek oynamak isteyen Atiba'nın bu davranışı büyük takdir toplarken, son karar bu akşam verilecek.Beşiktaş'ta sakatlıkları geçmeyen Oğuzhan, Pjanic ve Welinton ise Galatasaray'a karşı kadroda yer almayacak.KARAVELİ'NİN KADRO SEÇİMİ NASIL OLACAKTeknik direktör Önder Karaveli, derbi kadrosunu hemen hemen şekillendirmiş durumda. Kaleyi her zaman olduğu gibi Ersin'e emanet edecek olan Karaveli, defansın sağında Rosier, solunda da Umut Meraş'a görev verecek. Karaveli'nin derbideki stoper ikilisinin de Vida ve Necip olması bekleniyor.Orta sahada ise Josef de Souza ve Can Bozdoğan takımın defansif ve hücum yükünü paylaşan futbolcular olacak. Önder Karaveli'nin hücum hattını ise Ghezzal - Teixeira - Kenan ve Güven Yalçın'dan oluşturması kuvvetle muhtemel.Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki tahmini onbiri; Ersin, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan ve Güven şeklinde.SARI KART CEZA SINIRINDA 6 FUTBOLCU VARBeşiktaş'ta Galatasaray karşılaşması öncesinde 6 futbolcunun 3 sarı kartı bulunuyor.

Larin, Rıdvan, Teixeira ve Güven Yalçın yarın akşam kart görmeleri durumunda, bir sonraki hafta oynanacak A. Hatayspor maçında yer alamayacak. Sınırda olan diğer iki futbolcu Oğuzhan ve Welinton ise sakatlıkları sebebiyle kadroda olmayacak.