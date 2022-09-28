Son dakika haber | SPOR Ergin Ataman: Cumhurbaşkanlığı Kupası bizim için moral oldu - Son Dakika
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Son dakika haber | SPOR Ergin Ataman: Cumhurbaşkanlığı Kupası bizim için moral oldu

28.09.2022 22:20

Son dakika haberi... SPOR Ergin Ataman: Cumhurbaşkanlığı Kupası bizim için moral oldu"Maç genelde bizim kontrolümüzde gitti""Avrupa'nın en iyi takımlarından biriyiz""Bütün takımların tek hedefi bizi geçmek""Bizim geçilmeye pek niyetimiz yok"Alper ŞAŞMAZ - Mehmet Serkan ŞAFAK / ANKARA, (DHA) - Fenerbahçe Beko...

SPOR Ergin Ataman: Cumhurbaşkanlığı Kupası bizim için moral oldu

"Maç genelde bizim kontrolümüzde gitti"

"Avrupa'nın en iyi takımlarından biriyiz"

"Bütün takımların tek hedefi bizi geçmek"

"Bizim geçilmeye pek niyetimiz yok"

Alper ŞAŞMAZ - Mehmet Serkan ŞAFAK/ ANKARA, (DHA) - Fenerbahçe Beko ile Ankara'da oynadığı 36'ncı Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinden 71-62 galip ayrılarak kupayı 13'üncü kez müzesine götüren Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, 'Avrupa'nın en iyi takımlarından biriyiz. Biz şu an sadece Efes taraftarının değil, Türkiye'nin takımıyız. Son 2 sezonun Euroleague şampiyonuyuz. Euroleague'de sezon haftaya başlayacak. Tarihte ilk defa bir takımı 3 kez üst üste şampiyon yapabilecek miyiz ona bakacağız. Avrupa'da transfer rekoru kırıldı, bütün takımların tek hedefi bizi geçmek ama bizim de geçilmeye pek niyetimiz yok' dedi.

36'ncı Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında Fenerbahçe Beko'yu 71-62 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, kupa töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk maçında ezeli rakipleri Fenerbahçe Beko'yu yenerek anlamlı bir kupa kazandıklarını ifade eden Ataman, 'Maçın özellikle ilk yarısında müthiş bir basketbol oynadık. Bugün maça 3 yeni yabancı oyuncumuzla başladık. Maçın ilk yarısında hücumda olsun, savunmada olsun mükemmel bir oyun ortaya koyduk. İkinci yarıda özellikle Fenerbahçe'nin uzunlarının faul problemine girmesi, maçın temposunu değiştirdi, orada hata yaptık. Maç genelde bizim kontrolümüzde gitti. Shane Larkin'in de takıma katılmasıyla birlikte Euroleague'de yine aynı hedefle sezona başlayacağız. Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası gibi anlamlı bir kupa ile başlamak bizim için bir moral. Fenerbahçe de yeni bir takım, yeni bir hocası var. Onlar da çok iyi mücadele ettiler ama maça hakim olan tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum' dedi.

"BÜTÜN TAKIMLARIN TEK HEDEFİ BİZİ GEÇMEK AMA BİZİM GEÇİLMEYE NİYETİMİZ YOK"

Kendi kariyeri adına 8'inci defa Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmanın ciddi bir mutluluk olduğunu kaydeden Ataman, şöyle devam etti:

'Çift haneye 2 var. İnşallah kariyerim boyunca çift haneye ulaşan ilk ve tek antrenör unvanına da sahip olurum. Mutluyum, oyuncularımla gurur duyuyorum. Burada kupayı kazanan ben değil oyuncularım. İyi bir takımımız var. Yönetimimiz büyük bir fedakarlıkla bu takımı böyle tutmaya devam ediyor. Avrupa'nın en iyi takımlarından biriyiz. Biz de elimizden geldiğince hakkını vermeye çalışıyoruz. Biz şu an sadece Efes taraftarının değil, Türkiye'nin takımıyız. Son 2 sezonun Euroleague şampiyonuyuz. Euroleague'de sezon haftaya başlayacak. İstanbul'daki maçlarımızın kapalı gişe olacağını düşünüyorum. Büyük bir sorumluluk var üzerimizde. Tarihte ilk defa bir takımı 3 kez üst üste şampiyon yapabilecek miyiz ona bakacağız. Avrupa'da transfer rekoru kırıldı, bütün takımların tek hedefi bizi geçmek ama bizim de geçilmeye pek niyetimiz yok.'

SHANE LARKIN'IN DURUMU

Shane Larkin'in Karadağ maçından sonra 3-4 maç sakat sakat oynadığını hatırlatan Ataman, 'Çekilen MR'da artık oynayamayacağı belli olduktan sonra Amerika'ya gitti ve 14 Eylül'de ameliyat oldu. 8 hafta sonra toplu çalışmalara başlamasını bekliyoruz. Euroleague'in ilk bölümünde 10-12 maç kaçıracak. O çalışkan bir oyuncu, en kısa zamanda formuna dönüp önce Euroleague sonra da milli takımda görev yapmaya devam edecektir' diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Son dakika haber | SPOR Ergin Ataman: Cumhurbaşkanlığı Kupası bizim için moral oldu - Son Dakika

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