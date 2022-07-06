Son dakika haberi! Kırkpınar'da başpehlivanlığı kazanan Cengizhan Şimşek, memleketi Antalya'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Kırkpınar'da başpehlivanlığı kazanan Cengizhan Şimşek, memleketi Antalya'da coşkuyla karşılandı

06.07.2022 17:09

Son dakika haberler: Kırkpınar'da başpehlivanlığı kazanan Cengizhan Şimşek, memleketi Antalya'da coşkuyla karşılandı Kırkpınar şampiyonu Cengizhan Şimşek'ten eşek açıklaması: "Suplex diye bir olay yok, hayvan sevgisi olan bir insanım, çeşitli hayvanlarım var.

Kırkpınar'da başpehlivanlığı kazanan Cengizhan Şimşek, memleketi Antalya'da coşkuyla karşılandı

Kırkpınar şampiyonu Cengizhan Şimşek'ten eşek açıklaması:

"Suplex diye bir olay yok, hayvan sevgisi olan bir insanım, çeşitli hayvanlarım var. Eşek bizim yol arkadaşımız, can yoldaşımız herhangi bir art niyet yok"

"Soframıza gelen eşeği akrabalarımın kaldırabilir misin demesi üzerine sadece kaldırmak istedim, eşek zaten kendimin, herhangi bir art niyet yok"

Cengizhan Şimşek'in babası Mehmet Şimşek:

"Ha Cengizhan ha Ali Gürbüz, ama Ali Gürbüz'ün kazanması benim için daha başka olacaktı çünkü altın kemerin ebedi sahibi olacaktı"

ANTALYA - 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Cengizhan Şimşek, memleketi Antalya'da coşkuyla karşılandı. Eşeği kaldırdığı video ile gündeme gelmesine açıklık getiren Şimşek, "Suplex diye bir olay yok, hayvan sevgisi olan bir insanım, çeşitli hayvanlarım var. Eşek bizim yol arkadaşımız, can yoldaşımız herhangi bir art niyet yok. Akrabalarımın kaldırabilir misin demesi üzerine sadece kaldırmak istedim, eşek zaten kendimin" dedi.

Er meydanlarının, 'kara şimşeği' olarak anılmaya başlayan Şimşek için Antalya girişindeki Kepez Seyir Terası'nda davul ve zurnalı karşılama töreni düzenlendi. Burada kendisini bekleyenleri selamlayan Şimşek, sevgi gösterisinde bulunanlarla fotoğraf çektirdi. Şimşek, ardından araç konvoyuyla vatandaşları selamlayarak şehir turunun ardından Büyükşehir Belediyesi önündeki tören alanına geldi.

Törene, Tarihi 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin şampiyonu Başpehlivan Cengizhan Şimşek, ikincisi Mustafa Taş ve üçüncü İsmail Balaban, başpehlivanlığa yükselen Mustafa Doğan Özkaya, antrenörler ve diğer sporcular katıldı.

Burada konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Kırkpınar'a Antalya damgasını vuran sporcularımı alınlarından öpüyorum" dedi.

Başkan Böcek: "235 güreşçimle gurur duyuyorum"

28 yıldır büyüdüğü topraklara hep hizmet etmeye çalıştığını vurgulayan Başkan Böcek, "Sadece, 'aşkımız Antalya' diye yola çıktık. Sizlerle birlikte Antalya'ya hizmet etmenin onurunu, gururunu yaşıyorum. Hep halka dönük, kamu yararı olan projeleri destekledik. Bunun yanında kültür sanat ve spora, özellikle ata sporuna 28 yıldır destek veriyorum. Siyasetle sporu ayrı tuttuk. Dün olduğu gibi bugün de yarın da ata sporuna destek olmaya devam edeceğiz. Güreşçi alıp hiç siyaset yapmaya çalışmadık. Biz 'Balabanlar yetiştireceğiz' dedik. Onlar benim manevi evlatlarım. Bundan sonra da azimle çalışmaya devam edecekler. Türkiye'de örnek olmaya, ata sporuna gençleri davet etmeye, onlara öncülük yapmaya, vatandaşlarımıza güreşi sevdirmeye devam edeceğiz. 235 güreşçimle ve hocalarımla gurur duyuyorum" diye konuştu.

Baba Şimşek: "Keşke Ali Gürbüz kazansaydı"

Cengizhan Şimşek'in babası Mehmet Şimşek ise açıklamasında, "Benim dedem de güreşiyormuş. Oğlumu ben mahalleden kurtulsun diye spora yönlendirdim. Futbolu sevmedi güreşe yönlendirdim. Ama önce insanlık dedim. Benim yüzümü kara çıkarmadı. Başpehlivanlığı tırmalayarak aldı. Ben devletin tek maaşı ile çalışan bir memuruyum. Şükürler olsun başpehlivan oldu. Oğlum gitmeden annesine 'anne ben kemeri alıp senin boynuna takacağım' demiş. Ben de yayladan gittim. Ben gitmeyecektim arkadaşlarının ısrarı üzerine gittim. Dua ederek yattık, kalktık. Şukur kazandık. Kısmet bizeymiş. Ne desem boş kalır yaşamak lazım. Oğlum kursu yapacak diyordum. Gittikçe oğlum açıldı. Sonu gelir dedim. Oğlum da kazandı. Ali Gürbüz son kemeriydi. Keşke alsaydı. Alsaydı oğlum kadar ona sevinecektim. Benim ilk duam Ali Gürbüz'ün kazanmasıydı. Ha benim oğlum ha Ali'nin kazanmasıydı. Ali alsaydı benim için daha bir başka olacaktı. Ben Ali'nin almasını çok çok istiyordum. Ali'ye nasip değilmiş demek ki" diye konuştu.

Cengizhan Şimşek: "Bana nasip oldu"

Altın kemer sahibi Cengizhan Şimşek ise, "Öncellikle bizim manevi babamız Muhittin Böcek'e desteklerinden ötürü teşekkür ederim. Bu kemeri bütün halkıma armağan ediyorum. Söz verdiğimiz gibi kazandık. Hedefimize ulaştık. Allah herkesten razı olsun. Tüm sevenlerime teşekkür ederim. Bu yıla çok iddialı girdik. Altın kemer bana nasip oldu. Sevenlerin duası ile kemeri boynuma taktım" şeklinde konuştu.

Eşek konusuna açıklık getirdi

Tartışılan eşek görüntüleri üzerine de açıklamalarda bulunan Şimşek, "Eşeğe 'suplex' diye içimizde bir duygu yok. Hayvan sevgisi olan bir insanım. Kendi hayvanlarım var. Ben yörük çocuğuyum. Şimdi hayvanların başına gideceğiz. Biz göçebe hayat yaşadığımız için 7-8 gün yolda süren bir serüvenimiz var. Eşek bizim ihtiyaç meselemiz. Eşyalarımız eşeğin üzerinde oluyor. Bir art niyet yok. Ben yakınlarım ile yemek yiyordum. O esnada eşek soframıza geldi. 'Eniştem kaldırabilir misin' dedi. Ben de kaldırdım. Eşek bizim. Ben kendim bakıyorum. 2-3 tane daha eşeğimiz var" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'e memleketi Antalya'da coşkulu karşılama Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'e memleketi Antalya'da coşkulu karşılama Kırkpınar'da başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu Kırkpınar'da başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Kırkpınar'da başpehlivanlığı kazanan Cengizhan Şimşek, memleketi Antalya'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:39 Konya'daki doktora silahlı saldırı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu: Bu şiddet bitecek
19:31 Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan başpehlivan eşekle yaptığı antrenman görüntüleri hakkında açıklama yaptı
19:13 Sebastian Haller, Borussia Dortmund'a transfer oldu, Haaland'ın yeri doldu
18:38 Konya'da doktorun öldürülmesi sonrası Türk Tabipleri Birliği greve gitme kararı aldı
18:19 AVM'de tuvaletteki kadınları görüntüleyen Suriye uyruklu sapıktan açıklama: Yakalanınca videoyu bulamasınlar diye telefonumu kırdım
18:13 Okan Buruk talimatı verdi Galatasaray yönetimi gaza bastı! Nwakaeme'nin menajeriyle görüşmeler başladı
17:58 Marketten hırsızlık yaptığı için gözaltına alınan şahıs "Canım çekti, üzüm çaldım" demişti, gerçek ortaya çıktı: 30 kilo pirinç ve tüp çalmış
17:53 Konya Şehir Hastanesi'nde saldırganın doktoru neden öldürdüğü ortaya çıktı! Bakan Koca paylaştı
17:46 Türkiye'de sıcaklar artınca zehirli çıyanlar aramıza karıştı! Felç bile ediyor
17:30 Fenerbahçe'den silahla vurularak katledilen Doktor Ekrem Karakaya için taziye mesajı: Sağlıkta şiddete hayır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 20:01:51. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kırkpınar'da başpehlivanlığı kazanan Cengizhan Şimşek, memleketi Antalya'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement