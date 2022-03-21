Son dakika haber: Şehitleri anmak için 1 metre karda yürüdüler - Son Dakika

Sivas'ta dağcılar Çanakkale zaferinin 107. yıl dönümünde şehitleri anmak için 1 metre kara rağmen Çamlıbel mevkiinde yürüyüş faaliyeti gerçekleştirdi.

Sivas Doğa Sporları, Arama ve Kurtarma Kulübü (SİVDAK) üyeleri, Tokat - Sivas arasında bulunan Çamlıbel mevkiinde yoğun yağan kar yağışı ve zemindeki 1 metreden fazla olan kara aldırış etmeden yürüyüş gerçekleştirdi. 40 kişiden oluşan kulüp üyeleri, büyük bir Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından şehitlerin ruhlarına Fatiha okuyarak faaliyeti tamamlandı.

"Vatan ve millet için canlarını veren şehitlerimizi anıyoruz"

SİVDAK Başkanı Mehmet Baysal, önemli günlerin anısına faaliyetler düzenlediklerini söyleyerek, "40 kişilik bir ekiple faaliyet gerçekleştirdik. Çanakkale'de vatanı ve milleti için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi hayırla anıyoruz. Onların ruhaniyetleri önünde saygıyla eğiliyoruz ve onlara minnet duyuyoruz" dedi. - SİVAS