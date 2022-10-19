Son dakika haberi... SPOR Dostluk maçında kazanan yine kadın sporu oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi... SPOR Dostluk maçında kazanan yine kadın sporu oldu

19.10.2022 12:29

Son dakika haberleri: Dostluk maçında kazanan yine kadın sporu olduErkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA)- Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Kuzeyboru, Hüseyin Cahit Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kadın öğretmenlerinden oluşan takımla, dostluk maçı yaptı.

Dostluk maçında kazanan yine kadın sporu oldu

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,(DHA)- Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Kuzeyboru, Hüseyin Cahit Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kadın öğretmenlerinden oluşan takımla, dostluk maçı yaptı.

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Hüseyin Cahit Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kadın öğretmenlerinden oluşturduğu takımla, yenilenen spor salonun açılışı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dostluk maçı yaptı. Kuzeyboru, 2 set üstünden oynanan maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Hüseyin Cahit Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Faize Telli, dostluk maçını düzenlemelerindeki amaçlarının öğrencilerini spora teşvik etmek olduğunu söyledi. Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Telli, "'4 yıl önce okula geldiğimde hep hayalimdi salonumuzda güzel bir etkinlik yapmak. Bunun için okulumuzdaki kadın öğretmenlerden bir takım kurduk. Etkinliğimizi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile okulumuzda Kuzeyboru takımıyla böyle bir etkinlik yaptık. Biz tabi ev sahibi olarak kazanmak isterdik, ama maalesef yenildik ve hüsran oldu. Burada voleybol oynamak ve o salonda atmosferi yaşamak bile bize yetti. Bizler öğrencilerimize sporu yaşamak adına katkıda sağladığımızı düşünüyorum. Okulumuzda 505 öğrenci var. Bunun 400'ü kız, 100'ü ise erkek öğrenci. Kızlarımızın spora yatkınlığı daha fazla. Bugün bizlere enerji verdiler. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz çok heyecanlıydı. Unutulmaz bir an yaşadık" ifadelerini kullandı.

Keyifli bir etkinlik yapıldığını belirten okulun takım oyuncularından Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Güler Kayabaşı, "Bugün Kuzeyboru voleybol takımıyla oynadık. Bizim için gurur verici bir durum. Öğrencilerimize örnek olduğumuzu düşünüyorum. Okulun voleybol takımı 2019 yılında kurulmuş. Sadece 3 gün antrenman yaptık. Bunun yanında hiç eline top değmemiş hocalarımızda vardı,fakat bizim için keyif verici an oldu" diye konuştu.

KUZEYBORU İDARİ MENAJERİ BATUR: CUMHURİYETİMİZİN 100'ÜNCÜ YILINI KUTLADIK

Amaçlarının gençleri spora çekmek olduğunu dile getiren Kuzeyboru İdari Menajeri Ayşenur Batur, "Güzel bir organizasyona imza attık. Okulumuzun kurdukları bir voleybol takımı varmış, bizde altyapı ve A takımdan karma yaptığımız bir takımla karşı karşıya geldik. Bizim için çok eğlenceli bir maç oldu. Cumhuriyetimizin hem 100'üncü yılını kutladık hem de salonumuz yenilenmiş, onu kutlamaya ve açılışını yapmak üzere geldik. Çok güzel bir organizasyondu. Bize katılmak isteyen, voleybolu seven çok fazla öğrenci var. Onlar için de örnek teşkil edebilmek, gerçekten harika. Zaten amacımızda buydu. Gerçekten herkesi hem altyapımıza hem de maçlarımıza bekliyoruz. 30 Ekim'de Galatasaray maçımız var. Tüm Aksaray halkını bekliyoruz. 29 Ekim kutlamasını 30 Ekim'de maçımız olduğu için biraz erkene çekmiş olduk, bugün erkenden kutladık" dedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Son dakika haberi... SPOR Dostluk maçında kazanan yine kadın sporu oldu - Son Dakika

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