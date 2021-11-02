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Son dakika haberi: Halit Gülbakanoğlu: "Türk sporundan kazandığımızı Türk sporuna aktarmak istiyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberi: Halit Gülbakanoğlu: "Türk sporundan kazandığımızı Türk sporuna aktarmak istiyoruz"

02.11.2021 14:49
Son dakika haberi: Halit Gülbakanoğlu:

Son dakika spor haberi... Nesine.com CEO'su Halit Gülbakanoğlu, spora olan desteklerinin büyüyerek devam edeceğini söyledi.

Nesine.com CEO'su Halit Gülbakanoğlu, spora olan desteklerinin büyüyerek devam edeceğini söyledi. Galatasaray ile yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından konuşan Gülbakanoğlu, "Spordan para kazanıyoruz ve bu paranın sporun kalkınması için kullanılmasından yanayız" dedi.

Galatasaray ile 2 yıllık anlaşma yaparak forma sırt sponsoru olan Nesine.com'un CEO'su Halit Gülbakanoğlu, konuyla ilgili olarak İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Türk sporundan kazandıklarını Türk sporuna geri verme mottosuyla hareket ettiklerini ifade eden Gülbakanoğlu, "Birçok spor kulübüyle, birçok branşla ve birçok sporcuyla anlaşma yapmak istiyoruz. Galatasaray ile yapılan anlaşma da karşılıklı iletişimin güçlü olmasıyla bağlantılı. Galatasaray bir sektörden sponsor alacağı zaman, o sektörün en başarılı firmasıyla sponsorluk yapıyor. Biz de bu durumdan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Taraftarlara yönelik piyangodan da bahseden Gülbakanoğlu, "Galatasaray ile geçen sene de eşya piyangosu yapmıştık. Ödül törenini, piyango çekimini de burada yapmıştık. Bu sezon da bunu yapmak istiyoruz. Maddi olarak önemli ödüller de olacak, taraftarlar kulüp yöneticileri ve futbolcularla da buluşma imkanı bulacak" ifadelerini kullandı.

"Yasa dışı bahisle mücadele, kulüplerin kazanmasını sağlar"

Yasa dışı bahisle mücadele hakkında da konuşan Nesine.com CEO'su Halit Gülbakanoğlu, "Burada önce Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Toto Teşkilatı'nın mücadelesi çok büyük. Onlar bu alanı açmasaydı, bayiler olarak yurt dışı sitelerle mücadele şansımız olmazdı. Nesine açık ara lider durumda sektörde. Avrupa'daki rekabetçi firmalarla, en iyi hizmeti vererek yasa dışı bahise kaçan miktarı Türkiye'ye kazandırma hedefindeyiz. İyi oranlarla yüzde 60'lık oranın yüzde 90'lara çıkmasını hedefliyoruz. Böyle olunca devlet bu miktarın vergisini alacak. Havuz büyüyünce kulüplerin geliri büyüyecek. Havuz büyüyünce, firmalar büyüdüğü için sponsorluktaki rakamlar büyüyecek. İnsanlar önce cebindeki paraya bakıyor ve nispeten oranlar daha yüksek olduğu için yurt dışı sitelere gidebiliyorlar. Ama aslında bütün para Türkiye'de kalsa hem çok daha fazla vergi alınacak hem de taraftarı oldukları kulüplerin geliri artacak" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Halit Gülbakanoğlu: 'Türk sporundan kazandığımızı Türk sporuna aktarmak istiyoruz' - Son Dakika Spor


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