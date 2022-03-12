Son dakika haberleri! Geleneksel kızak müsabakaları Türkiye Şampiyonası 2. ayağı Artvin'de yapıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Geleneksel kızak müsabakaları Türkiye Şampiyonası 2. ayağı Artvin'de yapıldı

12.03.2022 17:49
Son dakika haberleri! Geleneksel kızak müsabakaları Türkiye Şampiyonası 2. ayağı Artvin'de yapıldı

Son dakika haberine göre Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde düzenlenen geleneksel kızak yarışmaları Türkiye Şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu.

Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde düzenlenen geleneksel kızak yarışmaları Türkiye Şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu. Organizasyonda kano ve rafting tutkunları bu kez azgın sularda değil kar üstünde hünerlerini sergilerken, karda bisikletle gösteriler nefes kesti.

Artvin'in 2 bin rakımlı Mersivan Yaylası'nda yer alan Atabarı Kayak Merkezi, önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Kent merkezine 18 kilometre mesafede bulunan Atabarı kayak merkezi bu kez kayak tutkunlarını değil, geleneksel kızak sporcularını konuk etti. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun organize ettiği geleneksel kızak şampiyonası müsabakalarının 2. ayağı, Atabarı Kayak Merkezi'nde düzenlendi.

Müsabakalar geleneksel kızak ve Erzurum kızağı olmak üzere iki kategoride düzenlenirken, yarışlara 12 ilden 78 kulüp ve 89 sporcu katıldı. Kızak ile 100 metre mesafede yarışan sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Geleneksel kızak ve Erzurum kızağı olmak üzere 2 kategoride gerçekleşti. Geleneksel kızak yarışları kar üstünde rafting ve kano gösteriler renkli görüntülere sahne oldu. Kano ve Rafting tutkunları bu kez azgın sularda değil kar üstünde hünerlerini sergilerdi. Snowboard ve meşaleli kayak gösterilerinin yanı sıra kar üstünde bisiklet gösterileri ise sıra dışı görüntülere sahne oldu.

"Geleneksel sporlarımızı gelecek kuşaklara aktarmak için önemli bir organizasyon"

Organizasyona ev sahipliği yapan Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran yaptığı açıklamada, "Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sporlarımızı gelecek kuşaklara aktarmak için bugün Atabarı Kayak merkezine Artvin'imize kültürel sportif ve sosyal faaliyet düzenledik. Bu faaliyetler içerisinde ilimize birçok sporcu geldi. Müsabakalarımızda dereceye giren sporcularımıza ödüllerini takdim ettik. Daha sonra ise üniversite okuyan gençlerimizi eğlendirmek ve Atabarı kayak merkezinin tanıtmak için güzel bir organizasyon oldu. Katılım oldukça iyi kurumum ve bakanlığımın oldukça mutluyuz. Bizler birlikte bu tür organizasyonlar yaparak Artvin'in kültürü sporunu sanatını insanlarımıza tanıtmayı planlıyoruz. Spor yapın sağlıklı kalın herkesi Artvin'e spor yapmaya kayak yapmaya davet ediyorum" dedi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu As Başkanı Ünal Genç geleneksel kızak müsabakalarının ikinci ayağını burada yaptıklarını söyledi. Yaklaşık 15 gün önce Kayseri'de yarışların ilk ayağını yaptıklarını kaydeden Genç, " Sporcularınız buralarda aldıkları sonuçlar Türkiye Şampiyonluğu için önemli. Türkiye Geleneksel Spor Dalları geçmişin ihtişamın geleceğe taşıyor. Tarihin tozlu sayfalarındaki geleneklerimizdir bunlar. Burada sporcularımızın kaydığı kızaklar 600 yıl önce atalarımızın kaydığı kızaklardır. Artvin'de güzel bir müsabaka yaptık. Güzelde yarışlar oldu. Önümüzdeki yıllarda yine benzer etkinlikleri burada yapacağız. Şavşat kızağı için başvuru oldu. Önümüzdeki yıllarda Şavşat kızağını da yapmak için çalışmalar yapacağız. Şavşat kızağına sahip çıkacağız" ifadelerine yer verdi.

Program daha sonra ödül töreniyle son buldu. - ARTVİN

Son dakika haberleri! Geleneksel kızak müsabakaları Türkiye Şampiyonası 2. ayağı Artvin'de yapıldı
Son dakika haberleri! Geleneksel kızak müsabakaları Türkiye Şampiyonası 2. ayağı Artvin'de yapıldı
Son dakika haberleri! Geleneksel kızak müsabakaları Türkiye Şampiyonası 2. ayağı Artvin'de yapıldı
Son dakika haberleri! Geleneksel kızak müsabakaları Türkiye Şampiyonası 2. ayağı Artvin'de yapıldı
Son dakika haberleri! Geleneksel kızak müsabakaları Türkiye Şampiyonası 2. ayağı Artvin'de yapıldı
Son dakika haberleri! Geleneksel kızak müsabakaları Türkiye Şampiyonası 2. ayağı Artvin'de yapıldı
Son dakika haberleri! Geleneksel kızak müsabakaları Türkiye Şampiyonası 2. ayağı Artvin'de yapıldı
Son dakika haberleri! Geleneksel kızak müsabakaları Türkiye Şampiyonası 2. ayağı Artvin'de yapıldı
Son dakika haberleri! Geleneksel kızak müsabakaları Türkiye Şampiyonası 2. ayağı Artvin'de yapıldı
Son dakika haberleri! Geleneksel kızak müsabakaları Türkiye Şampiyonası 2. ayağı Artvin'de yapıldı
Son dakika haberleri! Geleneksel kızak müsabakaları Türkiye Şampiyonası 2. ayağı Artvin'de yapıldı
Son dakika haberleri! Geleneksel kızak müsabakaları Türkiye Şampiyonası 2. ayağı Artvin'de yapıldı
Son dakika haberleri! Geleneksel kızak müsabakaları Türkiye Şampiyonası 2. ayağı Artvin'de yapıldı
Son dakika haberleri! Geleneksel kızak müsabakaları Türkiye Şampiyonası 2. ayağı Artvin'de yapıldı
Son dakika haberleri! Geleneksel kızak müsabakaları Türkiye Şampiyonası 2. ayağı Artvin'de yapıldı

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Kayak Merkezi, Türkiye, Artvin, Kayak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Geleneksel kızak müsabakaları Türkiye Şampiyonası 2. ayağı Artvin'de yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Geleneksel kızak müsabakaları Türkiye Şampiyonası 2. ayağı Artvin'de yapıldı - Son Dakika
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