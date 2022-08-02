Galatasaray İstanbul'a getirdiği Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün transferini resmen açıkladı - Son Dakika
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Galatasaray İstanbul'a getirdiği Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün transferini resmen açıkladı

02.08.2022 11:07
Galatasaray İstanbul'a getirdiği Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün transferini resmen açıkladı

Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı kırmızılılar, oyuncunun kulübü AZ Alkmaar'a ise 3.5 milyon euro bonservis ödeneceğini açıkladı.

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Son Dakika Spor Galatasaray İstanbul'a getirdiği Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün transferini resmen açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray İstanbul'a getirdiği Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün transferini resmen açıkladı - Son Dakika
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