Galatasaray İstanbul'a getirdiği Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün transferini resmen açıkladı
02.08.2022 11:07
Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı kırmızılılar, oyuncunun kulübü AZ Alkmaar'a ise 3.5 milyon euro bonservis ödeneceğini açıkladı.
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2.08.2022 11:08:30. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray İstanbul'a getirdiği Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün transferini resmen açıkladı - Son Dakika