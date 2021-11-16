Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika: A Milli Takımımız'ın bu akşam oynayacağı Karadağ'ın Hollanda maçında oynayan forveti Uros Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Djurdjevic, takımdan izole edildi. Karadağ'da pozitif vaka sayısı 3'e yükseldi. Takımın diğer golcüsü Jovetic de koronavirüs kurbanı.

Karadağ Futbol Federasyonu, 27 yaşındaki forvet oyuncuları Uros Djurdjevic'in corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Karadağ'ın iki santrforu da koronavirüse yakalandı. Rakibin bütün planları altüst oldu. Karadağ'da koronavirüse yakalanan futbolcular: Adam Marusic (Sağ kanat) Stefan Jovetic (Forvet) Uros Djurdjevic (Forvet) İKİ GOLCÜ YOK Takımın en tehlikeli futvolcusu Stevan Jovetic, bu akşam bize karşı forma giyemeyecek. Jovetic, 62 milli maçta 31 kez rakip fileleri sarstı. Takımın diğer gol silahı Djurdjevic'ten de kötü haber geldi. Testi pozitif çıkan 27 yaşındaki golcü, Türkiye'ye karşı yok. Karadağ Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama: "Djordjevic'in aşı olmayan futbolculara uygulanan düzenli test sonucunda virüs taşıdığı tespit edilmiştir. Takımdan derhal izole edilmiştir."

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