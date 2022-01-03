Üye Girişi
Bu kez spor salonunda değil mutfakta buluştular - Son Dakika

Bu kez spor salonunda değil mutfakta buluştular

03.01.2022 10:34
Bu kez spor salonunda değil mutfakta buluştular

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vakıfbank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti ile bir birlikte mutfağa girerek pizza yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vakıfbank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti ile bir birlikte mutfağa girerek pizza yaptı. Gündem bu kez İtalyan mutfağı olsa da ikili yine de spora kayıtsız kalamadı.

Her fırsatta voleybol sahalarında bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Vakıfbank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, bu kez mutfakta buluştu. Birlikte pizza yapan ikilinin gündemi ise İtalyan mutfağı ve spordu.

Bakan Kasapoğlu ve Guidetti İstanbul'da bir pizza restoranında buluştu. Bakan Kasapoğlu'na İtalyan mutfağı denilince akla ilk gelen yemeklerden olan pizzanın tarifini veren Guidetti, pizza yapımının püf noktalarını anlattı. Başarılı antrenör lezzetli bir pizzanın sırrının domates sosunda olduğunu anlattı. Evinde de sık sık pizza yaptığını dile getiren Guidetti ile Bakan Kasapoğlu, birlikte hamur açtı.

Giovanni Guidetti'nin 'Hamuru kızım gibi kalp şeklinde açıyorsunuz' sözüne Bakan Kasapoğlu gülerek, 'kalp önemli' karşılığını verdi. Malzemeleri eklenen pizzaları ikili birlikte kürekle fırına sürdü.

Pizzalar pişerken ikili hararetli bir sohbete daldı. Bakan Kasapoğlu'nun sorularını içtenlikle yanıtlayan tecrübeli teknik adam, voleybola olan ilgisinin babasının voleybol antrenörü olması sebebiyle çok küçük yaşlardan itibaren başladığını söyledi.

Giovanni Guidetti, Bakan Kasapoğlu'nun 'sporda sürdürülebilir başarının sırrı nedir' sorusuna, "Her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çabalamak. Farklı karakterler ve insanlardan kurulu takım sporlarında orta noktada buluşmak her zaman mümkün olmuyor. Bunu mümkün kılmak benim yani koçun görevi. Bir koçun rolü tam olarak budur. Herkesi ortak bir noktada buluşturup aynı amacı ve arzuyu aşılamak. Eğer herkeste bu bağlanma duygusunu bir hayale, hedefe, takıma veya kulübe bir şekilde hissettirebilirseniz bütün insanların beraber çalıştığını görebilirsiniz ve başarıya ulaşırsınız" cevabını verdi.

13 yıl önce Türkiye'ye geldiğinde ve çok zorlandığını ifade eden İtalyan teknik adam, "Türkçem sıfırdı ve takımda neredeyse kimse İngilizce konuşmuyordu. Antrenman bitince kayboluyor gibiydim. Yanlış yönlere gittiğimi hatırlıyorum. Hayat hiç kolay değildi. Menajerimi arayıp İtalya'ya dönmek istiyorum, bana takım bul demiştim. Sonrasında yavaş yavaş alışmaya başlıyorsunuz doğal olarak. Türk arkadaşlar edindikçe, takım da iyi gittikçe bu şehri ve insanları sevmeye başladım" dedi.

Bakan Kasapoğlu ile Guidetti arasındaki sohbet daha sonra şöyle gelişti:

Sütlaç mı, Gelato mu?

Gelato. Sormaya gerek yok.

İskender mi, pizza mı?

Pizza. Sormaya gerek yok.

Türk kahvesi mi, espresso mu?

İkisini de çok sevdiğimi söylemem gerek. Ama makinelerle yapmak daha kolay olduğu için espressoyu seçiyorum.

Kitap okumak mı film izlemek mi?

Kitap. Kitap okurken daha çok şey öğrenebilirim.

Müziksiz yaşamak mı, televizyonsuz yaşamak mı?

Televizyonu fazla açmam. Açtığımda sadece spor müsabakalarını izliyorum. Ama müziksiz yaşayamam.

Maçı 3-0 mı kazanmak, yoksa 5. sette mi kazanmak?

Beşinci sette kazandığım maçlar her zaman daha heyecanlıydı. Tabi bazen depresif de olabiliyor. 5. set. İki takımın da çok iyi mücadele ettiğini gösterdiği için 5. seti seçeceğim. 3-2 iki takımın da pes etmediğini gösteriyor.

Bu keyifli sohbetin ardından sıra, pişen pizzaların tadımına geldi. Bakan Kasapoğlu'nun yaptığı mantarlı pizzanın tadına bakan Guidetti, ince ve güzel bulduğunu söyledi. Bakan Kasapoğlu da İtalyan teknik adamın yaptığı karamalize soğanlı pizzayı çok beğendiğini belirterek Guidetti'yi tebrik etti. - ANKARA

Bu kez spor salonunda değil mutfakta buluştular
Bu kez spor salonunda değil mutfakta buluştular

YORUMLAR
500

Mehmet Kasapoğlu, Milli Takım, voleybol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bu kez spor salonunda değil mutfakta buluştular - Son Dakika Spor


İstanbul'un orta yerinde cinayet! Suç makinesi genç, daha önce çatışmaya girdiği yerde kurşunlandı İstanbul'un orta yerinde cinayet! Suç makinesi genç, daha önce çatışmaya girdiği yerde kurşunlandı         
10:59
Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı         
10:12
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı         
08:05
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31
Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi         
23:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı         
17:47
Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı         
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek         
17:03
34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum         
15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay         
15:25
Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor         
15:21
Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda         
15:20

Son Dakika Haberleri
10:59 İstanbul'un orta yerinde cinayet! Suç makinesi genç, daha önce çatışmaya girdiği yerde kurşunlandı
10:42 TÜİK'in enflasyon rakamına ve zamlara uzmanlar ne diyor?
10:42 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı
10:37 İETT otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı! Feci kaza anı kamerada
10:31 Yeni gelen zamlarla, memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?
10:18 Son dakika: Enflasyon rakamlarıyla memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu
10:16 Son Dakika! Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
10:15 Eski sevgilisine şiddet uygulayan şarkıcı Çağatay Akman'ın ifadesi ortaya çıktı: Öykü'den yardım istemeye gittim, tartışma kavgaya dönüştü
10:14 5 yıl önce canlandırdığı terörist rolü başına bela oldu! Şimdi kimseyi inandıramıyor
10:12 Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 11:05:41. #1.12#
SON DAKİKA: Bu kez spor salonunda değil mutfakta buluştular - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement