Üye Girişi
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

26.10.2021 15:46
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Sergen Yalçın arka arkaya kazandıkları 2 maçla tarihe adını yazdırdı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kaybettiği haftada şampiyonluk oranlarında büyük değişim yaşandı gibi son 24 saat içinde spor dünyasından derlenen önemli haberlere bu sayfadan erişebilirsiniz.

Fatih Terim, penaltıyı kaçıran Mostafa Mohamed'e tepki gösterdi, futbol yorumcuları Emre Bol ve Oğuz Altay canlı yayında birbirlerine girdiler gibi spor dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY'DA PENALTI ÖNCESİ ANLAŞMAZLIK YAŞANMIŞ

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından açıklamalar yapan Fatih Terim, penaltıyı kaçıran Mostafa Mohamed'e tepki gösterdi. Takımın penaltıcısının Cicaldau olduğunu söyleyen Terim, "Penaltıcı Alex. 'Niye bu tarafa geliyorsun' dedim. Mostafa 'Ben atacağım' demiş. Riskli bir maçta yine atmasını istedim. Orada oyuncum önemlidir ama burada Alex'e bırakması lazımdı" açıklamasını yaptı.

Haberin detayları için tıklayın >

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUK ORANLARI DEĞİŞTİ

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Süper Lig'de şampiyonluk oranlarında büyük değişim yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kaybettiği haftada favoriler değişti. Lider Trabzonspor ve derbiyi kazanan Beşiktaş'ın oranı 3,20'den 2,85'e çekildi. Fenerbahçe'nin 2,90'lık oran 3,20 olarak belirlendi. Galatasaray'da büyük düşüş görüldü. Sarı-Kırmızılılar'ın 4,30'luk oranı 5,50 olarak güncellendi. Ligin yeni favorileri Trabzonspor ve Beşiktaş olarak gösterildi.

Haberin detayları için tıklayın >

FUTBOL YORUMCULARI CANLI YAYINDA BİRBİRLERİNE GİRDİ

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

TV 100 ekranlarında yayınlanan VAR Odası programında, "2010-2011 sezonunun şampiyonu kim?" tartışması stüdyoda gergin anların yaşanmasına sebep oldu.

Yorumculardan Emre Bol'un Oğuz Altay'a "TFF'nin sitesine gir 2010-2011 şampiyonu kimmiş çıkar, çıkar!" diye bağırmasının ardından Altay, "Kamu vicdanında 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur kardeşim, bu kadar basit" yanıtını verdi. Bu sözlerin ardından stüdyoda tansiyon iyice yükselirken Altay'ın "Hırsızsınız!" şeklinde bağırması sonrası ortalık karıştı.

Haberin detayları için tıklayın >

SERGEN YALÇIN TARİH YAZDI

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Beşiktaş tarihinde Galatasaray'ı sahasında konuk ettiği ilk 2 maçı kazanan ilk teknik direktör Sergen Yalçın oldu. Sergen Yalçın'ın bu 2 maçta da rakibi, eski hocası Fatih Terim'di. Gordon Milne, Lucescu, Şenol Güneş gibi isimlerin dahi böyle bir istatistiği yok.

Haberin detayları için tıklayın >

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Fenerbahçe, Beşiktaş, TFF, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

21:08 "Soros" sözleri tekrar gündem olan Bülent Arınç açıklama yaptı: Kimseyi suçlamadım Sokak düğününde havaya ateş açanları gözaltına almak isteyen polis kalabalığın direnciyle karşılaştı 20:26 Sokak düğününde havaya ateş açanları gözaltına almak isteyen polis kalabalığın direnciyle karşılaştı Son Dakika: Türkiye'de 26 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 215 kişi vefat etti, 29 bin 643 yeni vaka tespit edildi 19:55 Son Dakika: Türkiye'de 26 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 215 kişi vefat etti, 29 bin 643 yeni vaka tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi hamlesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Alivey'i mest etti, öve öve bitiremedi 19:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi hamlesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Alivey'i mest etti, öve öve bitiremedi Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı 18:26 Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi 17:54 Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi
Annesi ve teyzesini öldürmekle suçlanan adam mahkemede miyavladı 17:44 Annesi ve teyzesini öldürmekle suçlanan adam mahkemede miyavladı Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti 17:20 Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti

Son Dakika Haberleri
18:29 İşten çıkmak isteyen çırağını hortumla dövdü! Polis tarafından gözaltına alındı
18:26 Suriye-Irak tezkeresi eleştirilerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız
18:25 Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı
18:08 Yolun karşısına geçmeye çalışan kadının yaşamını yitirdiği kaza kameraya yansıdı
18:05 Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
18:04 Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı
17:54 Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi
17:45 Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar
17:44 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
17:41 TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor'u kötü tezahüratlardan dolayı PFDK'ya sevk etti
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
EDHO'nun yerine farklı filmin yayınlanması izleyicileri çileden çıkardı EDHO'nun yerine farklı filmin yayınlanması izleyicileri çileden çıkardı         
20:33
ATV'de EDHO'nun günlerce tanıtımı yayınlandı, kanalı açanlar kötü sürprizle karşılaştı ATV'de EDHO'nun günlerce tanıtımı yayınlandı, kanalı açanlar kötü sürprizle karşılaştı         
20:16
"Biden, Erdoğan'la görüşecek mi?" sorusuna Beyaz Saray'dan yanıt: Programda yerimiz var         
19:47
Tezkereyi desteklediklerini açıklayan DEVA Partisi son anda karar değiştirerek çekimser kaldı Tezkereyi desteklediklerini açıklayan DEVA Partisi son anda karar değiştirerek çekimser kaldı         
19:09
Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı         
18:05
Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar         
17:46
150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor 150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor         
17:27
Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme         
15:51
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi         
13:02
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı         
11:49
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu         
09:29
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 21:52:23. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement