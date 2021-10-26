Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Fatih Terim, penaltıyı kaçıran Mostafa Mohamed'e tepki gösterdi, futbol yorumcuları Emre Bol ve Oğuz Altay canlı yayında birbirlerine girdiler gibi spor dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY'DA PENALTI ÖNCESİ ANLAŞMAZLIK YAŞANMIŞ

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından açıklamalar yapan Fatih Terim, penaltıyı kaçıran Mostafa Mohamed'e tepki gösterdi. Takımın penaltıcısının Cicaldau olduğunu söyleyen Terim, "Penaltıcı Alex. 'Niye bu tarafa geliyorsun' dedim. Mostafa 'Ben atacağım' demiş. Riskli bir maçta yine atmasını istedim. Orada oyuncum önemlidir ama burada Alex'e bırakması lazımdı" açıklamasını yaptı.

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SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUK ORANLARI DEĞİŞTİ

Süper Lig'de şampiyonluk oranlarında büyük değişim yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kaybettiği haftada favoriler değişti. Lider Trabzonspor ve derbiyi kazanan Beşiktaş'ın oranı 3,20'den 2,85'e çekildi. Fenerbahçe'nin 2,90'lık oran 3,20 olarak belirlendi. Galatasaray'da büyük düşüş görüldü. Sarı-Kırmızılılar'ın 4,30'luk oranı 5,50 olarak güncellendi. Ligin yeni favorileri Trabzonspor ve Beşiktaş olarak gösterildi.

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FUTBOL YORUMCULARI CANLI YAYINDA BİRBİRLERİNE GİRDİ

TV 100 ekranlarında yayınlanan VAR Odası programında, "2010-2011 sezonunun şampiyonu kim?" tartışması stüdyoda gergin anların yaşanmasına sebep oldu.

Yorumculardan Emre Bol'un Oğuz Altay'a "TFF'nin sitesine gir 2010-2011 şampiyonu kimmiş çıkar, çıkar!" diye bağırmasının ardından Altay, "Kamu vicdanında 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur kardeşim, bu kadar basit" yanıtını verdi. Bu sözlerin ardından stüdyoda tansiyon iyice yükselirken Altay'ın "Hırsızsınız!" şeklinde bağırması sonrası ortalık karıştı.

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SERGEN YALÇIN TARİH YAZDI

Beşiktaş tarihinde Galatasaray'ı sahasında konuk ettiği ilk 2 maçı kazanan ilk teknik direktör Sergen Yalçın oldu. Sergen Yalçın'ın bu 2 maçta da rakibi, eski hocası Fatih Terim'di. Gordon Milne, Lucescu, Şenol Güneş gibi isimlerin dahi böyle bir istatistiği yok.

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