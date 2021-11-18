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Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

18.11.2021 11:00
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

"Messi zevkten dört köşe! Bir hedefine daha başarıyla ulaştı", "Acun Ilıcalı: En güvenilir beş Türk'ten biriyim", "Beşiktaşlı Yıldız Larin Adını Tarihe Yazdırdı" gibi son 24 saat içinde spor dünyasından derlenen son dakika haberlerine bu sayfadan erişebilirsiniz.

ACUN ILICALI: EN GÜVENİLİR BEŞ TÜRK'TEN BİRİYİM

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

İngiltere Championship ekibi Hull City'i almak için artık gün sayan Acun Ilıcalı, Hull Daily Mail'e röportaj verdi. Önemli açıklamalarda bulunan Ilıcalı, satın alma sürecinden bahsederken kendisiyle ilgili bilgiler verdi.

Hull City'i satın almak için geri sayıma geçen Acun Ilıcalı, İngiliz medyasına röportaj verdi. Mayıs ve Haziran ayında satın alma sürecini konuşmak için Hull'a gittiğini söyleyen Ilıcalı; "Her iki tarafça da çok fazla ayrıntı tartışıldı. Allam Ailesi kulübü, daha üst seviyeye taşıyacak birine satmak istiyorlardı. Beni de çok iyi tanıyorlardı." diye konuştu.

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MESSİ'DEN KALPLİ MESAJ: AMAN DUYMASIN

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi'nin sosyal medya paylaşımına, Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, kalp ve alev emojisi attı. Rodriguez ayrıca Arjantinli yıldızın paylaşımına "Ronaldo'ya söylemeyin" şeklinde bir yorum yazdı.

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MESSİ ZEVKTEN DÖRT KÖŞE! BİR HEDEFİNE DAHA BAŞARIYLA ULAŞTI

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Paris Sain-Germain'in yıldızı Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanmasından sonra açıklamalar yaptı. Dünyaca ünlü futbolcu, Katar vizesi aldıkları için çok mutlu olduğunu belirtirken, "Arjantin Milli Takımı'yla birlikte yaşadığımız bu çok özel yılın şüphesiz ki pastası bu" dedi.

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BEŞİKTAŞ'IN YILDIZI LARİN ADINI TARİHE YAZDIRDI!

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

2022 Dünya Kupası Elemeleri grup maçında Kanada, sahasında Meksika'yı 2-1 mağlup etti. Ev sahibinin iki golünü de atan Beşiktaş'ın yıldızı Larin, Kanada'ya 21 yıl sonra Meksika karşısında galibiyeti getirerek tarihe adını yazdırdı.

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Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

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Son Dakika Spor Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika Spor


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