Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde evinde ve deplasmanda mağlup olduğu Ajax, ilginç bir istekle siyah beyazlı kulübün kapısına dayandı. Hollanda ekibi, Beşiktaşlı taraftarların karıştığı saha olayları nedeniyle Siyah-Beyazlı kulüpten tazminat ödemesini istedi.
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FENERBAHÇE'NİN MÜSTAKBEL HOCASINA EMRE MOR'DAN İLGİNÇ TEPKİ
Avrupa'da tutunamayan Emre Mor, Karagümrük'teki yerini de kaybetmek üzere. Türkiye Kupası'nda Karagümrük-Sarıyer arasında oynanan maçta oyundan alınan Emre Mor, sinirden çılgına döndü. Emre, Fenerbahçe'ye gideceği konuşulan teknik direktör Farioli'ye gösterdiği ağır tepkilerle maça damga vurdu.
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Fenerbahçe'nin, izleme komitesinin önermiş olduğu Alfredo Morelos'u kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı aktarıldı. Başkan Ali Koç'un, Kolombiyalı oyuncunun menajeriyle kısa zaman içerisinde görüşeceği öne sürüldü. 25 yaşındaki hücumcunun, takımı Glasgow Rangers ile pazarlıkların başladığı ve İskoç ekibinin kapıyı 6 milyon Euro'dan açtığı kaydedildi.
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Ligde son 6 maçta bir galibiyet alan ve zirvenin 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılması beklenirken takımın başına getirmeyi planladığı Francesco Farioli ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
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