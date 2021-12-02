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Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

02.12.2021 12:11
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

''Hollanda ekibi Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talebinde bulundu'', ''Emre Mor, Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına verdiği tepkiyle gündem oldu'' gibi son 24 saat içinde spor dünyasından derlenen son dakika haberlerine bu sayfadan erişebilirsiniz.

Spor dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

AJAX, BEŞİKTAŞ'TAN TAZMİNAT İSTEDİ

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde evinde ve deplasmanda mağlup olduğu Ajax, ilginç bir istekle siyah beyazlı kulübün kapısına dayandı. Hollanda ekibi, Beşiktaşlı taraftarların karıştığı saha olayları nedeniyle Siyah-Beyazlı kulüpten tazminat ödemesini istedi.

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FENERBAHÇE'NİN MÜSTAKBEL HOCASINA EMRE MOR'DAN İLGİNÇ TEPKİ

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Avrupa'da tutunamayan Emre Mor, Karagümrük'teki yerini de kaybetmek üzere. Türkiye Kupası'nda Karagümrük-Sarıyer arasında oynanan maçta oyundan alınan Emre Mor, sinirden çılgına döndü. Emre, Fenerbahçe'ye gideceği konuşulan teknik direktör Farioli'ye gösterdiği ağır tepkilerle maça damga vurdu.

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FENERBAHÇE ALFREDO MORELOS İÇİN ATAĞA GEÇTİ

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Fenerbahçe'nin, izleme komitesinin önermiş olduğu Alfredo Morelos'u kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı aktarıldı. Başkan Ali Koç'un, Kolombiyalı oyuncunun menajeriyle kısa zaman içerisinde görüşeceği öne sürüldü. 25 yaşındaki hücumcunun, takımı Glasgow Rangers ile pazarlıkların başladığı ve İskoç ekibinin kapıyı 6 milyon Euro'dan açtığı kaydedildi.

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FENERBAHÇE FRANCESCO FARİOLİ ANLAŞTI İDDİASI

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Ligde son 6 maçta bir galibiyet alan ve zirvenin 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılması beklenirken takımın başına getirmeyi planladığı Francesco Farioli ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

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Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

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