Zorlu Sivas deplasmanından galibiyetle dönen Galatasaray, 2022 yılını lider bitirdi

15. haftayı lider kapatan Galatasaray, 16. haftayı da aynı konumda tamamladı. Aslan, Sivasspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada iptal edilen gol ve kötü zemin maçın önüne geçti.

PERDEYİ MERTENS AÇTI

Maçta ilk gol Dries Mertens'in ayağından geldi. Galatasaray, Mertens'in 27'de kaydettiği golle Sivas deplasmanında 1-0 öne geçti.

MAÇIN ÖNÜNE GEÇEN POZİSYON

Maçta yaşanan bir pozisyon gündemin zirvesine yerleşti.Sivasspor, 50. dakikada Fredrik Ulvestad'ın golüyle maçta durumu 1-1'e getirdi. Ancak gol VAR'a takıldı. Yaklaşık 10 dakika VAR'da incelenen gol iptal edildi.

OFSAYT VE FAUL

Pozisyonda Nelsson'a faul yapıldığı ve ofsayt olduğuna dair yorumlar yazıldı. Pek çok Galatasaraylı taraftar da bu golün geçerli olduğunu ifade etti. Yayıncı kuruluş, golün ofsayt gerekçesiyle iptal edildiğini açıkladı.

ERDOĞAN EŞİTLEDİ

Sivasspor'da 80. dakikada Erdoğan Yeşilyurt sahneye çıktı. 55-80 arası baskılı oynayan Sivas, meyvesini aldı. Ancak beraberlik sonrasında oyunun kontrolü Galatasaray'a geçti. Öte yandan Erdoğan, 90+7'de gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

BARIŞ ALPER FİŞİ ÇEKTİ

Galatasaray, 90+5'te Barış Alper'in attığı golle Sivasspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti.