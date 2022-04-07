Son Dakika: Süper Lig'de Altay'ın başkanı Özgür Ekmekçioğlu istifa etti - Son Dakika
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Son Dakika: Süper Lig'de Altay'ın başkanı Özgür Ekmekçioğlu istifa etti

07.04.2022 16:24

Süper Lig ekiplerinde başkanlar bir bir istifa ediyor. Süper Lig ekibi Altay'ın Başkanı Özgür Ekmekçioğlu istifa ettiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinde başkanlar bir bir istifa ediyor. Dün istifa ettiğini açıklayan Yeni Malatya Başkanı Adil Gevrek'in ardından bugün de Altay'ın Başkanı Özgür Ekmekçioğlu istifa ettiğini duyurdu.

Ekmekçioğlu'nun istifa açıklaması:

"PLANLAMA YAPILDI"

"Genel kurulumuzun Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesine ve tüm idair-mali işleyişin düzenli olarak devamına yönelik planlama yapıldı.

Son Dakika: Başkanlar bir bir bırakıyor! Özgür Ekmekçioğlu istifa etti

"TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

Görev sürem boyunca destek veren Büyük Altay camiası ve taraftarına teşekkür ederken, çok kutsal bir görevi yerine getirmenin onuruyla sonsuz saygılarımı sunuyorum..."

Son Dakika: Başkanlar bir bir bırakıyor! Özgür Ekmekçioğlu istifa etti
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Son Dakika Spor Son Dakika: Süper Lig'de Altay'ın başkanı Özgür Ekmekçioğlu istifa etti - Son Dakika


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