Trabzonspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 yendi - Son Dakika
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Trabzonspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 yendi

05.01.2023 22:19

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti. Karadeniz derbisini kazanan bordo-mavililer, puanını 29'a çıkarttı.

Trabzonspor ile Giresunspor, Süper Lig'in 17. haftasında Akyazı'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

3 PUAN 3 GOLLE GELDİ

Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Bajic (K.K), 69. dakikada Gomez ve 75. dakikada Doğucan Haspolat kaydetti. Geçen hafta Fatih Karagümrük'e yenilen bordo-mavililer, Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek kötü gidişata son verdi.

EN YAKIN TAKİPÇİSİ BEŞİKTAŞ

Fatih Karagümrük'ü deviren Trabzonspor, Süper Lig'de 29 puanla 5. sıraya yükseldi. Bordo-mavililerin en yakın rakibi Beşiktaş ise maç eksiğiyle 26 puanla 6. sırada bulunuyor.

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