Galatasaray, Ankaragücü\'nden Arda Ünyay\'ı kadrosuna kattı

Galatasaray, ara transfer döneminin son gününde ezeli rakibi Beşiktaş'a transfer çalımı attı. Sarı-kırmızılılar, Trendyol 1. Lig temsilcisi Ankaragücü'nün 18 yaşındaki futbolcusu Arda Ünyay kadrosuna kattı.
Galatasaray'dan söz konusu transfer için yapılan açıklama şu şekilde;
"Profesyonel futbolcu Arda Ünyay'ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuz ile 2024-2025 sezonunun kalan bölümünden başlamak üzere, 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalanmıştır."
Cimbom'un genç stoper için ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu. Bu transfer için Galatasaray'ın kasasından 500 bin euro çıkacağı öğrenildi.
Öte yandan sarı-kırmızılılar, 2028 yılına kadar sözleşme yaptığı Arda için TFF'ye lisans bildirimi de yaptı.
Arda Ünyay'a Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş da talip olmuştu. Siyah-beyazlılar, genç stoperin transferi için başkent ekibiyle görüşmelere başlamış ve şartlarını sormuştu.
Arda Ünyay, bu sezon Ankaragücü formasıyla 3 ligde, 1'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere 4 resmi maça çıktı ve toplamda 39 dakika sahada kaldı. Arda, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
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