Galatasaray, Ankaragücü'nden Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Galatasaray, Ankaragücü'nden Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı

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Galatasaray, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün 18 yaşındaki stoperi Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın da talip olduğu Arda ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.

11.02.2025 21:15  Güncelleme: 23:40
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Galatasaray, ara transfer döneminin son gününde ezeli rakibi Beşiktaş'a transfer çalımı attı. Sarı-kırmızılılar, Trendyol 1. Lig temsilcisi Ankaragücü'nün 18 yaşındaki futbolcusu Arda Ünyay kadrosuna kattı.

2.5 YILLIK İMZA ATTI

Galatasaray'dan söz konusu transfer için yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Arda Ünyay'ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuz ile 2024-2025 sezonunun kalan bölümünden başlamak üzere, 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalanmıştır."

Galatasaray, Ankaragücü'nden Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı

BONSERVİSİ 500 BİN EURO

Cimbom'un genç stoper için ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu. Bu transfer için Galatasaray'ın kasasından 500 bin euro çıkacağı öğrenildi.

LİNSASI DA ÇIKTI

Öte yandan sarı-kırmızılılar, 2028 yılına kadar sözleşme yaptığı Arda için TFF'ye lisans bildirimi de yaptı.

Son saatlerde Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı

BEŞİKTAŞ DA İSTEDİ

Arda Ünyay'a Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş da talip olmuştu. Siyah-beyazlılar, genç stoperin transferi için başkent ekibiyle görüşmelere başlamış ve şartlarını sormuştu.

Galatasaray, Ankaragücü'nden Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı

BU SEZONKİ RAKAMLARI

Arda Ünyay, bu sezon Ankaragücü formasıyla 3 ligde, 1'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere 4 resmi maça çıktı ve toplamda 39 dakika sahada kaldı. Arda, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Galatasaray, Ankaragücü\'nden Arda Ünyay\'ı kadrosuna kattı

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Son Dakika Spor Galatasaray, Ankaragücü'nden Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Çelikk:
    Aslanım İşini Biliyor Herkes Ayağını Denk Alsın 25. Şampiyonluk Geliyor KAP'ak olsun Nahh 24 9 Yanıtla
  • Ali Arat:
    Beşiktaş’a gidip rezil olacağına Gs gelir Aslan olur 16 14 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    stanpullularla transfer yapmamayı öğrenememiş, Ankaragücü haklarını koruyamamış berbat yönetimsiniz. Tribünler artık azınlık değil tek ses. Yönetim İSTİFA 21 3 Yanıtla
  • Murat Gunduz:
    Salatasaraya yem attik o da yuttu. Komik renkliler sizi. 9 14 Yanıtla
  • ferhat eser:
    yaw he he 5saray kim Beşiktaşın elinden topçu almak kim gedson fernandes gezzal Emirhan topçu rosier onlarda 5saray forması giydi değilmi :))))))) 4 11 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Özdeş istifası yetmez, Yönetim istifa et kongre kararı al. Son seçimdeki diğer 2 aday birleşsin seçime gidilsin. 14 1 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Ölüm zulüm mapus keder vız gelir bana İki elim kanda olsa gelirim sana Koymuşum fenere cimboma küçüktasa Aşkından kafayı yedik Saldır Ankara! Çok şükür biz şehrimizin en büyüğü; Gururluyuz Güçlüyüz Ankaragüçlüyüz! Yeni yönetimle Güçleneceğiz! 4 6 Yanıtla
  • AlexArda:
    ferhatspor 6sden bile çalım yiyor haha küçülmenin de küçülmesi :) yazık ferhat sana :) 6 4 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    angaragtlü GS YE VERİNCE RAHATLADINMI 5 3 Yanıtla
  • Ali Veli:
    balon 2 1 0 Yanıtla
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