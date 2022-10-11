Son şampiyon liderliği tepti - Son Dakika
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Son şampiyon liderliği tepti

11.10.2022 10:59
Son şampiyon liderliği tepti

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 9. haftada gelen liderlik fırsatını tepti.

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 9. haftada gelen liderlik fırsatını tepti. Bordo-mavililer 171 gün sonra eline gelen zirve fırsatını değerlendiremedi.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, eline geçen liderlik fırsatını değerlendiremedi. 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Karadeniz ekibi, 171 gün sonra zirvenin tepesine yeniden yerleşme fırsatını ortaya koyduğu performansla ve yaşadığı puan kaybıyla değerlendiremedi.

Geçtiğimiz sezonun 4 puan gerisinde kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu olan Trabzonspor, 2021-2022 sezonunun 9. haftasında elde ettiği 21 puanla liderlik koltuğuna oturmuştu. Söz konusu dönemden sonra aradan geçen 29. haftalık dönemde zirveden hiç inmeyen bordo-mavililer sezonu ise şampiyon olarak tamamlamıştı. Karadeniz ekibi bu sezon ise oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 17 puan topladı.Trabzonspor böylece geçtiğimiz sezonun 4 puan gerisinde kaldı.

Tarih tekerrür etmedi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa karşısında sahadan 3 puanla ayrılması halinde, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda 9. haftada liderlik koltuğuna oturacaktı. Ancak Karadeniz ekibinin rakibi karşısında ortaya koyduğu futbol ve yaşadığı puan kaybı söz konusu haftada Medipol Başakşehir'nde, Demir Grup Sivasspor karşısında puan kaybetmesi Trabzonspor'a yaramadı. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Trabzonspor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son şampiyon liderliği tepti - Son Dakika

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