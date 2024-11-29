Giovanni van Bronckhorst\'un Beşiktaş\'tan alacağı tazminat ortaya çıktı

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Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Futbol A.Ş.'deki görevini bırakan Hasan Arat, bu kez de kulüp başkanlığından istifa etti. Siyah-beyazlılarda Maccabi Tel Aviv maçında alınan yenilginin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile de yollar ayrılacak. Öte yandan Hollandalı teknik adamın alacağı tazminat da ortaya çıktı.

YÖNETİM TOPLANTIDA, SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Siyah-beyazlı yönetim, Hollandalı teknik adamın geleceği için Ümraniye'de toplandı. Giovanni van Bronckhorst ile sözleşme fesih konusunu görüşülüyor. Konuyla ilgili gün içinde açıklama yapılacak.

HÜSEYİN YÜCEL, GIO İLE KONUŞTU

Beşiktaş'ın başına geçen Hüseyin Yücel, Macaristan'da Maccabi Tel Aviv maçında alınan 3-1'lik hezimetin ardından Giovanni van Bronckhorst'a kendisiyle çalışmaya devam edilmeyeceğini iletti.

İŞTE VAN BRONCKHORST'UN TAZMİNATI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Giovanni van Bronckhorst'un sözleşmesinde yer alan tazminat bedelinin 2.5 milyon Euro olduğu belirtildi. Öte yandan peşin ödemenin olmadığı ifade edildi.

VAN BRONCKHORST NE DEMİŞTİ?

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hollandalı teknik adam, "Maçtan önce yönetimin desteğini hissettiğimi söylemiştim. Bu maçtan sonra bu değişir mi bilmiyorum ama maç kazanamadığınız zaman eleştiriler olur. Benim için de zor bir durum. Bunu değiştirmenin yolu maç kazanmaktır. Maça gergin başladık. Orta sahayı kontrol edemedik. İkinci yarıda Gedson'u 10 numaraya çekince daha fazla oyunun içinde olduk. Penaltı momentumu etkiledi. 2-2 olsa galibiyet için zorlayabilirdik." diye konuştu.

Van Bronckhorst, istifayı düşünüp düşünmediğine yönelik soruya "Şu an tabii ki en iyi anlarımdan birini yaşamıyorum. Hoca olarak daha kötü durumları yaşadım. Pes etmeyen bir insanım. Bunu değiştirmek için mücadele edeceğim." diyerek cevap verdi.

GIO'NUN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Sezon başında büyük umutlarla Beşiktaş'ın teknik direktörlük koltuğuna oturan ve Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı alınan 5-0'lık tarihi zaferle siyah-beyazlılardaki kariyerine başlayan Giovanni van Bronckhorst, son haftalarda düşüşe geçti. Kartal'ın başında tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Gio, bu karşılaşmalarda aldığı 10 galibiyet 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 1.70 puan ortalaması yakaladı.