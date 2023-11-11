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Spalletti Zaniolo hakkındaki kararını verdi - Son Dakika

Spalletti Zaniolo hakkındaki kararını verdi

11.11.2023 17:31  - Güncelleme: 17:38

Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Zaniolo, İtalya Milli Takımı'na davet edildi. Nicolo Zaniolo, İtalya'nın Kuzey Makedonya ve Ukrayna ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı ve hakkında bahis soruşturması açılmasının ardından geçen ay İtalya Milli Takımı kadrosundan çıkartılan Zaniolo, İtalya Milli Takımı'na tekrardan davet edildi.

GERİ ÇAĞIRILDI

Yıldız futbolcu İtalya Milli Takımı'na geri döndü. Zaniolo, İtalya'nın Kuzey Makedonya ve Ukrayna ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.

Zaniolo, İtalya Milli Takımı'na tekrar davet edildi

2 MAÇTA OYNAYACAK

Zaniolo, hakkında bahis soruşturması açılmasının ardından geçen ay İtalya Milli Takımı kadrosundan çıkartılmıştı. İtalya Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Kuzey Makedonya ve Ukrayna ile oynanacak maçların kadrosunda 24 yaşındaki futbolcuya da yer verdi.

İtalya Milli Takımı'nın kadrosu şu isimlerden oluştu;

Donnarumma, Meret, Provedel, Vicario, Acerbi, Bastoni, Buongiorno, Calabria, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Toloi, Barella, Bonaventura, Colpani, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locetelli, Berardi, Chiesa, El Shaarawy, Kean, Politano, Raspadori, Scamacca, Zaniolo.

Zaniolo, İtalya Milli Takımı'na tekrar davet edildi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Nicolo Zaniolo, İtalya, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Spalletti Zaniolo hakkındaki kararını verdi - Son Dakika
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