Spalletti Zaniolo hakkındaki kararını verdi

Süper Lig devi Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı ve hakkında bahis soruşturması açılmasının ardından geçen ay İtalya Milli Takımı kadrosundan çıkartılan Zaniolo, İtalya Milli Takımı'na tekrardan davet edildi.
Yıldız futbolcu İtalya Milli Takımı'na geri döndü. Zaniolo, İtalya'nın Kuzey Makedonya ve Ukrayna ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.
Zaniolo, hakkında bahis soruşturması açılmasının ardından geçen ay İtalya Milli Takımı kadrosundan çıkartılmıştı. İtalya Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Kuzey Makedonya ve Ukrayna ile oynanacak maçların kadrosunda 24 yaşındaki futbolcuya da yer verdi.
İtalya Milli Takımı'nın kadrosu şu isimlerden oluştu;
Donnarumma, Meret, Provedel, Vicario, Acerbi, Bastoni, Buongiorno, Calabria, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Toloi, Barella, Bonaventura, Colpani, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locetelli, Berardi, Chiesa, El Shaarawy, Kean, Politano, Raspadori, Scamacca, Zaniolo.
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