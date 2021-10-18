Üye Girişi
32. Marmaris Uluslararası Yarış Haftası'na doğru - Son Dakika

32. Marmaris Uluslararası Yarış Haftası'na doğru

18.10.2021 12:13
32. Marmaris Uluslararası Yarış Haftası'na doğru

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 32'ncisi düzenlenecek Marmaris Uluslararası Yarış Haftası, 23-29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 32'ncisi düzenlenecek Marmaris Uluslararası Yarış Haftası, 23-29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünden (MIYC) yapılan yazılı açıklamada, 32 yıldır aralıksız düzenlenen yarışın, Türkiye'nin ve Doğu Akdeniz'in en yüksek katılımlı yelkenli yat yarışı olduğu belirtildi.

Yarış haftasının 32. yılına kadar yaklaşık 30 değişik ülkeden binlerce yelkenciyi konuk ettiğinin vurgulandığı açıklamada, bu yıl yarış haftasına Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Estonya, Kazakistan, Belarus, Almanya, Romanya ve Letonya'dan, bin 300 yelkencinin 130 tekneyle kayıt yaptığı ifade edildi.

MIYC Yönetim Kurulu, ekonomik anlamda Marmaris'e çok önemli katkıları olan etkinliğin gelişmesi için herkesin desteğinin gerektiğine dikkati çekerken, son altı yıldır olduğu gibi, bu yıl da sponsorları Setur Marinas, Netsel Marina ve Marmaris Belediyesi başta olmak üzere tüm destekçilerine teşekkürlerini iletti.

Marmaris, 29 Ekim, Türkiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 32. Marmaris Uluslararası Yarış Haftası'na doğru - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini tek bir şartla geri çekti 12:12 Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini tek bir şartla geri çekti Ahmet Çakar'dan Ali Şansalan'a destek! Kırmızı karta farklı bir pencereden bakıp hak verdi 12:01 Ahmet Çakar'dan Ali Şansalan'a destek! Kırmızı karta farklı bir pencereden bakıp hak verdi Elon Musk yaptığı paylaşımla dikkatleri Hamster Coin'e çekti 11:45 Elon Musk yaptığı paylaşımla dikkatleri Hamster Coin'e çekti
Adam, 11:30 Adam, "Sana ben sahip olamıyorsam kimse olamaz" diyerek sevgilisini ateşe verdi Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor 11:19 Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor Yüz yüze ilk röportaj! Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na 11:15 Yüz yüze ilk röportaj! Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na "Siyasi cinayetler" mesajı gönderdi: Daha cesur ol
Tekvando kursunda yediği tekme, 8 yaşındaki çocuğun kanser hastalığını gün yüzüne çıkardı 11:01 Tekvando kursunda yediği tekme, 8 yaşındaki çocuğun kanser hastalığını gün yüzüne çıkardı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı 10:28 Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı

Son Dakika Haberleri
12:11 Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini tek bir şartla geri çekti
12:09 Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti
12:01 Ahmet Çakar'dan Ali Şansalan'a destek! Kırmızı karta farklı bir pencereden bakıp hak verdi
11:57 Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi
11:45 Elon Musk yaptığı paylaşımla dikkatleri Hamster Coin'e çekti
11:33 Rıdvan Dilmen, ilk kez Pereira'yı destekledi! Fenerbahçeli taraftarları teselli etti
11:32 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru
11:29 Adam, "Sana ben sahip olamıyorsam kimse olamaz" diyerek sevgilisini ateşe verdi
11:18 Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor
11:14 Yüz yüze ilk röportaj! Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na "Siyasi cinayetler" mesajı gönderdi: Daha cesur ol
Başarısız hırsız binanın kapısını açamayınca güvenlik kamerasını söküp kaçtı! O anlar saniye saniye kamerada Başarısız hırsız binanın kapısını açamayınca güvenlik kamerasını söküp kaçtı! O anlar saniye saniye kamerada         
12:15
Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti         
12:09
Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi         
11:57
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru         
11:32
Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti         
11:23
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! "Kocam cinsel yönden yetersiz" diyen kadın tazminat ödeyecek         
11:18
Rusya'da silahla etrafa ateş açan öğrenciyi müdür etkisiz hale getirdi Rusya'da silahla etrafa ateş açan öğrenciyi müdür etkisiz hale getirdi         
11:14
Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor         
10:39
Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü         
10:16
Oyuncu Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Borderline'ım vardı Oyuncu Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Borderline'ım vardı         
10:08
Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde         
09:47
Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez         
09:40
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar         
09:04
Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor         
19:35
Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı         
18:04
Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 12:18:35. #1.13#
SON DAKİKA: 32. Marmaris Uluslararası Yarış Haftası'na doğru - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement