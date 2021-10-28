32. WTF KKTC Uluslararası Şampiyonası başladı

Budo ve karatede ilk karşılaşmalar Girne Avrasya Taekwondo Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ev sahibi KKTC'nin yanı sıra Türkiye , Rusya , Ukrayna , Kazakistan , İran , Moldova , Azerbaycan , Bulgaristan v e Norveç 'ten de sporcuların katıldığı şampiyona 30 Ekim Cumartesi günü yapılacak final maçlarının ardından tamamlanacak. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde yapılan 32. WTF Uluslararası Şampiyonası, 19. GTF Avrupa Şampiyonası ve 7. World Budo Martialarts Şampiyonası'nda müsabakalar başladı.

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