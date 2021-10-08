A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Forvet: Melike Öztürk, Yağmur Uraz, Kader Hançar (Beşiktaş Vodafone), Benan Altıntaş (Fomget Gençlik ve Spor).

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

H Grubu'nda Almanya , Portekiz , Sırbistan, İsrail ve Bulgaristan'la birlikte yer alan milli takım, ilk maçında ağırladığı Portekiz'le 1-1 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, 21 Ekim Perşembe günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Bulgaristan'ı konuk edip, 26 Ekim Salı günü deplasmanda Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Bulgaristan ve Sırbistan 'la yapacağı maçlar öncesi aday kadrosu belli oldu.

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