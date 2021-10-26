A Milli Kadın Futbol Takımı, Sırbistan'a mağlup oldu

Kadın A Milli Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubundaki üçüncü maçında Sırbistan'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Maçın gollerini 28'inci dakikada Dejena Stefanovic ve 53'üncü dakikada penaltıdan Nevena Damjanovic attı. 57'nci dakikada Gamze Yaman, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Karşılaşmayı Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin; Türkiye Cumhuriyeti Sırbistan Büyükelçisi Hami Aksoy ile birlikte tribünden takip etti. Ay-Yıldızlılar, gruba 1-1'lik Portekiz beraberliği ile başlamış; ikinci maçında Bulgaristan'ı 1-0 yenmişti. Türkiye, 26 Kasım 2021 tarihinde Almanya deplasmanına çıkacak ve ardından 30 Kasım 2021 tarihinde İsrail'i konuk edecek.