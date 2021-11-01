88. dakikada Adana Demirspor ceza sahasında Aleksic ile Deli arasında ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrasında VAR'dan hakem Arda Kardeşler'e uyarı geldi. Pozisyonu izleyen Arda Kardeşler 90. dakikada penaltı kararını verdi. 90+2. dakikada penaltı atışını kullanan Visca topu ağlara gönderdi: 2-1.

71. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım'ın altı pas önüne çevirdiği topa Chadli kayarak vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1.

58. dakikada Volkan Babacan elinden topu kaçırdı. Yunus Akgün ile girdiği mücadelede Yunus yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 60. dakikada penaltı atışını kullanan Assombalonga topu ve kaleci Volkan'ı ayrı köşelere gönderdi: 0-1.

Medipol Başakehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynadığı maçta Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

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