Boyabat Gençlik ve Spor Kulübü sporcusundan altın madalya

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda Boyabat Gençlik ve Spor Kulübü Taekwondo takımından Gülsena Karakuyulu 18 yaş üstü bayanlar serbest stil kategorisinde altın madalya kazanarak Portekiz Seixal şehrinde yapılacak Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Sinop Taekwondo Takımı, Ankara Mamak'taki Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda 28 Ekim - 1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen 204 kulüpten, 1200 civarında sporcu mücadele ettiği şampiyonada, 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalyanın sahibi oldu.

Dünya ikinciliği ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu Gülsena Karakuyulu, şampiyonada 18 yaş üstü bayanlar serbest stil kategorisinde altın madalya kazandı.

Başarılı sporcu, 19-21 Kasım 2021 tarihlerinde Portekiz Seixal şehrinde yapılacak Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda, Boyabat Gençlik Kulübü, Kuzey Yıldızı Gençlik ve Spor Kulübü, Saraydüzü Gençlik ve Spor Kulübü, 15 Eylül Gençlik ve Spor Kulübü ve Gerze Ata Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından oluşan Sinop Taekwondo Takımında, Güsena Karakuyulu ile aynı kategoride mücadele eden Nazlıcan Etce 3.cü, 18 yaş üstü serbest stil pair kategorisinde Ömer Doğukan Öztürk ve Güslena Karakuyulu ikinci, 18 yaş üstü serbest stil mix takımlarda Ömer Doğukan Öztürk, Nevriye Erkaya, Nazlıcan Etce, Senanur Kızıl ve Fatih Murgan Mengi üçüncü oldu.

Toplamda 9 madalya kazanan sporcular kürsüde Sinop'u temsil etti.