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Cimnastikte dev heyecan - Son Dakika

Cimnastikte dev heyecan

15.10.2021 10:34
Cimnastikte dev heyecan

Türkiye'ye son yıllarda artistik cimnastikte tarihi başarılar yaşatan İzmirli sporcular, pazartesi günü Japonya'da başlayacak 50'nci Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda madalya hedefiyle yarışacak.

Türkiye'ye son yıllarda artistik cimnastikte tarihi başarılar yaşatan İzmirli sporcular, pazartesi günü Japonya'da başlayacak 50'nci Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda madalya hedefiyle yarışacak. Kitakyushu kentinde 18-24 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonada kariyerlerini İzmir'de sürdüren Göksu Üçtaş Şanlı, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil gibi sporcular madalya arayacak.

Organizasyonda 18-20 Ekim'de elemeler, 21-22 Ekim'de genel tasnif finalleri, 23-24 Ekim'de ise alet finalleri yapılacak. Kadınlarda geçen yıl Mersin'in ev sahipliği yaptığı 2020 Avrupa Şampiyonası'nda yer hareketlerinde gümüş madalya kazanarak bir ilki başaran, 2012 Londra Olimpiyatları'nda ülkemizi ilk kez cimnastikte temsil eden Göksu Üçtaş Şanlı, Dünya Şampiyonası'nda da ilki başarmaya çalışacak.İBRAHİM ÇOLAK MADALYA PEŞİNDE

Erkeklerde 2 yıl önce Almanya'da düzenlenen 2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak bir ilki başaran, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda da Türkiye'ye ilk altını getiren İbrahim Çolak, şampiyon unvanını Japonya'da korumak için mücadele edecek. 2019 Dünya Şampiyonası'nda paralel barda tarihimizin ilk gümüş madalyasını alan Ahmet Önder ve 2021 Avrupa Şampiyonası'nda barfikste bronz madalya alan Mısır asıllı Türk sporcu Adem Asil, Japonya'da madalya arayacak. Paralel barda 2020 ve 2021'de üst üste 2 Avrupa şampiyonluğu kazandıktan sonra 2020 Tokyo OIimpiyatları'nda Türkiye'ye cimnastikte tarihinin ilk madalyasını getiren Ferhat Arıcan ise Dünya Şampiyonası'nda yer almayacak.


- İzmir
Cimnastikte dev heyecan
Cimnastikte dev heyecan
Cimnastikte dev heyecan
Cimnastikte dev heyecan
Cimnastikte dev heyecan

Dünya Şampiyonası, Cimnastik, Türkiye, Japonya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Cimnastikte dev heyecan - Son Dakika Spor


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