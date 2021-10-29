Üye Girişi
Cumhuriyet Kupası'nda dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı - Son Dakika

Cumhuriyet Kupası'nda dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı

29.10.2021 14:49
Cumhuriyet Kupası'nda dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 2021 Yılı Faaliyet Programında yer alan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları ve Etkinlikleri' kapsamında gerçekleşen sportif turnuvalarda dereceye giren takımların ve sporcuların ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 2021 Yılı Faaliyet Programında yer alan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları ve Etkinlikleri' kapsamında gerçekleşen sportif turnuvalarda dereceye giren takımların ve sporcuların ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Türk Bayraklarıyla süslenen Yakınca Yaşam ve Spor Merkezi önünde gerçekleşen Cumhuriyet Kupası Ödül Törenine, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Yakınca Mahallesi Muhtarı Mevlüt Tunç, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Esmanur Çelik isimli öğrencinin okuduğu vatan şiiri duygusal anların yaşanmasına neden olurken, Yeşilyurt Belediyespor Kulübü bünyesinde faaliyetlerine başlayan curlıng ve badminton branşlarının yanı sıra masa tenisi takımının özel gösterileri ilgiyle takip edildi.

'29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları ve Etkinlikleri' kapsamında gerçekleşen sportif turnuvalara katılan tüm takımları ve sporcuları tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, geleceği inşa edecek olan gençlerin vatanına, milletine ve bayrağına sevdalı bireyler olarak yetişmesi için her türlü yatırımı hayata geçirdiklerini söyledi.

Konuşmasının başında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. Yıldönümünü tebrik ederek kutlayan Çınar, " Öncelikle bu güzel vatanı bizlere özgür ve bağımsız bir şekilde emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, vatan uğrunda gözünü kırpmadan canını veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla yad ediyorum ve Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Vatanımızı, milletimizi ve devletimizi korumak, daha iyi yerlere gelmesi sağlamak hiç şüphesiz; çalışmak ve mücadele etmekten geçmektedir. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunların farkındayız, özellikle bu dönemde ecdadımızın bize emanet ettiği bu güzel vatana sahip çıkmak için birlik ve beraberliğimizi daha fazla güçlendirmeliyiz. Al bayrağımızın ilelebet göklerde dalgalanması için önümüze çıkan tüm engelleri, sabırla, azimle ve gayretle aşarak gelecek nesillere daha da güçlü bir Türkiye bırakmak hepimizin milli görevidir. Daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin gelecek nesillere emanet edilmesi için bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda dev yatırımlar hayata geçerken, bizlerde yerelde güçlü ve modern yatırımlarla bu gayretleri sonuna kadar destekliyoruz" diye konuştu.

Başkan Çınar, gençlerin en iyi şekilde yetişmesi için sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal yatırımlara bu dönemde ağırlık verdiklerini vurgulayarak, " 2021 Yılı Gençlik ve Spor Yılı olarak ilan edip, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın daha dinamik ve sağlıklı bir hayat sürmesi için etkinliklerimize her geçen gün bir yenisini daha ekleyerek, Yeşilyurt'umuzun sportif hüviyetine yeni ve özel değerler katıyoruz. İlçemizin 30 farklı bölgesine 25 milyon TL. tutarında dev spor yatırımları kazandırarak Yeşilyurt'un spor kenti olması için mücadele ediyoruz. 365 gün spor, 365 gün dinamik bir hayat için hemen hemen her hafta farklı etkinlikle vatandaşlarımızla, gençlerimizle bir arada olmaya özen gösteriyoruz. 2,5 yıl gibi kısa bir süre zarfı içerisinde kulübümüz çatısı altındaki branş sayımızı 8'den 19'a çıkartırken, şu anda dört bini lisanslı olmak üzere toplamda 19 bine yakın gencimize hizmet ediyoruz. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama çerçevesinde organizasyonu yapılan, spor turnuvalarına katılan tüm takımlarımızı ve sporcularımızı tebrik ediyorum. Turnuvalar sonunda dereceye girenleri tebrik ederken, gençlerimizin maçlar sırasındaki başarısı ve azmi hepimizi mutlu etmiştir. Çocuklarını açtığımız kurslara ve düzenlediğimiz organizasyonlara yönlendiren tüm ailelerimize ve deneyimlerini gençlerle paylaşan bütün antrenörlerimize ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren takımların ve sporcuların ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. - MALATYA

Cumhuriyet Kupası'nda dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı
Cumhuriyet Kupası'nda dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı
Cumhuriyet Kupası'nda dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı
Cumhuriyet Kupası'nda dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı
Cumhuriyet Kupası'nda dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı

Cumhuriyet, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cumhuriyet Kupası'nda dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mourinho'nun kapattığı kapıyı Fatih Terim açacak! Galatasaray, Roma forması giyen Diawara için kolları sıvadı 14:50 Mourinho'nun kapattığı kapıyı Fatih Terim açacak! Galatasaray, Roma forması giyen Diawara için kolları sıvadı Cadılar Bayramı partisine melek kostümüyle katılan Yasmin Erbil, pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu 14:43 Cadılar Bayramı partisine melek kostümüyle katılan Yasmin Erbil, pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu Amatör balıkçı oltasına gelen balıkla mutluktan havalara uçtu 14:32 Amatör balıkçı oltasına gelen balıkla mutluktan havalara uçtu
Düğün öncesi kısır gecesinde kavga çıktı: 3 kişi yaralı 14:23 Düğün öncesi kısır gecesinde kavga çıktı: 3 kişi yaralı Manchester United'dan yeni teknik direktör Ronaldo oluyor 14:20 Manchester United'dan yeni teknik direktör Ronaldo oluyor Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız 14:10 Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız
TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü 12:53 TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor 12:15 İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor

Son Dakika Haberleri
14:32 Amatör balıkçı oltasına gelen balıkla mutluktan havalara uçtu
14:31 Esed'in kuzeni Ali Mahluf, İsrail bir modelle görüntülendi
14:30 Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar
14:22 Düğün öncesi kısır gecesinde kavga çıktı: 3 kişi yaralı
14:20 Inter'deki Hakan Çalhanoğlu, Lazio'na transfer oluyor
14:19 Manchester United'dan yeni teknik direktör Ronaldo oluyor
14:19 Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti
14:16 Asker konvoyunda yürekleri ağza getiren dakikalar yaşandı
14:10 Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız
13:07 Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak
Bilim insanları başardı, asıl şimdi yandık! İlk defa beyni olan ve düşünen robot geliştirildi Bilim insanları başardı, asıl şimdi yandık! İlk defa beyni olan ve düşünen robot geliştirildi         
14:54
Siyaset sahnesi hareketlenecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Siyaset sahnesi hareketlenecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
14:49
Eski Survivor yarışmacısı Duygu Bal, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı Eski Survivor yarışmacısı Duygu Bal, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı         
14:34
Esed'in kuzeni Ali Mahluf, İsrail bir modelle görüntülendi Esed'in kuzeni Ali Mahluf, İsrail bir modelle görüntülendi         
14:32
Inter'deki Hakan Çalhanoğlu, Lazio'na transfer oluyor Inter'deki Hakan Çalhanoğlu, Lazio'na transfer oluyor         
14:21
Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti         
14:19
Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak         
13:07
Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı         
12:30
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum         
12:04
Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor         
12:03
Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı         
12:02
Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü         
12:01
Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası         
09:36
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti         
09:07
Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak         
08:49
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi         
18:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 15:04:14. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhuriyet Kupası'nda dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement