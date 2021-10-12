Üye Girişi
Eren Derdiyok'un ay-yıldızlı forma özlemi hala aklında - Son Dakika

Eren Derdiyok'un ay-yıldızlı forma özlemi hala aklında

12.10.2021 11:11
Eren Derdiyok'un ay-yıldızlı forma özlemi hala aklında

MKE Ankaragücü'nün tecrübeli golcüsü Eren Derdiyok, geçmişte A milli takım tercihini Türkiye'den yana yapmayı istediğini ancak böyle bir teklif gelmemesi nedeniyle İsviçre için oynadığını kaydetti.

MKE Ankaragücü'nün tecrübeli golcüsü Eren Derdiyok, geçmişte A milli takım tercihini Türkiye'den yana yapmayı istediğini ancak böyle bir teklif gelmemesi nedeniyle İsviçre için oynadığını kaydetti.

İsviçre'nin Basel takımında başlayan profesyonel kariyerinde, Almanya'da Bayer Leverkusen ile Hoffenheim gibi önemli takımlarda forma giyen, Türkiye'de Galatasaray'la şampiyonluklar yaşayan, İsviçre Milli Takımı'nda 60 kez sahaya çıkan ve şimdi ise TFF 1. Lig'de MKE Ankaragücü'nü şampiyonluğa taşımayı hedefleyen Eren Derdiyok, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

2008 yılında ilk kez İsviçre A Milli Takımı'nın formasını giyen Eren Derdiyok, o dönem Türkiye'yi tercih etmediğinden dolayı eleştirilere uğradığını aktardı.

Yaşanan süreci anlatan Derdiyok, "Ümit Milli Takım seçmeleri için Türkiye'den bizlere yazı geldi. Seçmelere en az 20-30 oyuncu çağrıldı ve aralarından sadece 1-2 kişi seçeceklerdi. Ben de o dönem İsviçre Ümit Milli Takımı'nda 5 maçta 9 gol atmış, kendimi ispatlamışım. Tabii doğal olarak seçmeye gitmedim. A Milli Takım seviyesinde ise tercih hakkım yoktu çünkü sadece İsviçre Milli Takımı'ndan teklif vardı. Bende kabul ettim. Tercih şansım olsaydı Türk Milli Takımı için oynamak isterdim. Böyle bir seçim hakkı olmadığı için doğal olarak İsviçre Milli Takımı'na gittim." ifadelerini kullandı.

"EURO 2008'de Türkiye'ye karşı oynamak çok farklı bir duyguydu"

Eren Derdiyok, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2008), A Milli Takım'ın İsviçre'yi 2-1 yendiği maçtaki hislerini anlatarak, "Turnuvanın en genç oyuncusuydum. Birinci santrforumuz ilk maçta sakatlanınca, hocamız beni ilk 11'de oynattı Türkiye karşısında. Çok farklı bir duyguydu gerçekten. Ev sahibi olmamıza rağmen statta Türk taraftarlar daha çoktu. Son dakikada Arda Turan gol atmış ve Türkiye kazanmıştı. Maçtan sonra üzüleyim mi sevineyim mi bilemedim." diye konuştu.

Ay-yıldızlı ekibe o günkü tek golü atan Türk asıllı bir diğer futbolcu Hakan Yakın'a pası kendisinin verdiğini hatırlatan 33 yaşındaki oyuncu, "Şu an Almanya'da veya başka ülkelerde, oranın milli formasını giyen Türk oyuncular var. Ben şahsen gurur duyuyorum. Mesut Özil, Almanya'yla Dünya Kupası aldı. Bizden biri bunu başardı. Bu güzel bir şey. Tabii başka ülkelerde oynayan Türk oyuncuları milli takımımız için kullanabilseydik daha güzel olurdu." şeklinde konuştu.

"Ligimizde yabancı futbolcu sevdası var"

Eren Derdiyok, taraftarların özellikle yabancı santrforlara gösterdiği toleransı yerli oyunculara göstermediğini savundu.

Golcülerin bazen şansız dönemlerden geçtiğini ve bu dönemde sabırlı olunması gerektiğini aktaran Derdiyok, "Şöyle bir gerçek var, gerçekten ligimizde yabancı futbolcu sevdası var. Yabancı golcüye tolerans da fazla oluyor. Biz bir gol kaçırıyoruz 5 hafta konuşuluyoruz. Diğer taraftan yabancı santrfor 5 pozisyonda bir gol atıyor, bulutların üstüne çıkarılıyor. Maalesef ülkemizde böyle bir şey var." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de en beğendiği golcünün, bir dönem Kasımpaşa'da birlikte forma giydiği ve şimdi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor için ter döken Adem Büyük olduğunu söyleyen Eren Derdiyok, "Milli takıma seçilmemesi hocaların kararı, saygı duymak gerekiyor ama Süper Lig'de en fazla gol atan yerli oyuncuydu. Adem'i çok iyi tanıyorum ve o da milli formayı hak ettiğini düşünüyor." açıklamasında bulundu.

Bir golcü olarak Galatasaray'da Wesley Sneijder'le oynamanın avantajını yaşadığını anlatan Eren Derdiyok, kariyerinde beraber forma giydiği en iyi futbolcuların ise Leverkusen'den eski takım arkadaşları Toni Kross, Arturo Vidal ve Renato Agusto'nun olduğunu dile getirdi.

Kariyerinde unutamadığı karşılaşmanın, İsviçre formasıyla 3 gol attığı ve 5-3 kazandıkları Almanya maçı olduğunu anlatan Derdiyok, en zorlandığı kaleci olarak Gianluigi Buffon'u, savunma oyuncu olarak da ise Thiago Silva'yı gösterdi.

Eren Derdiyok, Milli Takım, İsviçre, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eren Derdiyok'un ay-yıldızlı forma özlemi hala aklında - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti 11:36 Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti HDP İzmir İl Binası'na saldıran Onur Gencer'in arkadaşına söyledikleri şaşırttı: Arka Sokaklar'dan silah beğendim 11:30 HDP İzmir İl Binası'na saldıran Onur Gencer'in arkadaşına söyledikleri şaşırttı: Arka Sokaklar'dan silah beğendim İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti 11:19 İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti
İktidar partisinin yıl dönümü kutlamasına Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un sandaletli görüntüsü damga vurdu 11:15 İktidar partisinin yıl dönümü kutlamasına Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un sandaletli görüntüsü damga vurdu Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu 11:12 Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu Son dakika gündem haberleri! Yeni güncel haberler 11:09 Son dakika gündem haberleri! Yeni güncel haberler
Kansere karşı yeni formül! Deney sırasında iki ilacı birleştiren doktorlar çıkan sonuçla şaşkınlık yaşadı 11:03 Kansere karşı yeni formül! Deney sırasında iki ilacı birleştiren doktorlar çıkan sonuçla şaşkınlık yaşadı Mars'ta yapılan keşif dünyayı heyecanlandırdı! Toprakta uzaylılara ait olduğu düşünülen izler ortaya çıktı 10:48 Mars'ta yapılan keşif dünyayı heyecanlandırdı! Toprakta uzaylılara ait olduğu düşünülen izler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
11:36 Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti
11:30 HDP İzmir İl Binası'na saldıran Onur Gencer'in arkadaşına söyledikleri şaşırttı: Arka Sokaklar'dan silah beğendim
11:19 İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti
11:15 Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 soru yönelten Devlet Bahçeli: Ya evet ya hayır diyeceksin
11:13 İstanbul'da olta atan balıkçının ağına takıldı! Gizemli pembe cisim tedirgin etti
11:11 Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu
11:09 Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran "Çocuğum ölecek" deyip Sağlık Bakanlığı'na seslendi
11:08 Son dakika gündem haberleri! Yeni güncel haberler
11:07 Görevli TRT Spor ekibi bile heyecandan izleyememiş! Bakın arka planda neler olmuş
11:02 Kansere karşı yeni formül! Deney sırasında iki ilacı birleştiren doktorlar çıkan sonuçla şaşkınlık yaşadı
İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı         
11:36
Ekspertiz firmasının raporu 20 bin liralık masraf yarattı! Sağlam raporu sonrası aracın motor yaktığı ortaya çıktı Ekspertiz firmasının raporu 20 bin liralık masraf yarattı! Sağlam raporu sonrası aracın motor yaktığı ortaya çıktı         
11:32
Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattının ilk test sürüşü Kasım'da Kağıthane'den gerçekleşecek Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattının ilk test sürüşü Kasım'da Kağıthane'den gerçekleşecek         
11:22
Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 soru yönelten Devlet Bahçeli: Ya evet ya hayır diyeceksin Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 soru yönelten Devlet Bahçeli: Ya evet ya hayır diyeceksin         
11:16
İstanbul'da olta atan balıkçının ağına takıldı! Gizemli pembe cisim tedirgin etti İstanbul'da olta atan balıkçının ağına takıldı! Gizemli pembe cisim tedirgin etti         
11:13
Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran "Çocuğum ölecek" deyip Sağlık Bakanlığı'na seslendi         
11:10
Görevli TRT Spor ekibi bile heyecandan izleyememiş! Bakın arka planda neler olmuş Görevli TRT Spor ekibi bile heyecandan izleyememiş! Bakın arka planda neler olmuş         
11:07
Elektriğe yüzde 40-45 bandında zam istiyor! Dernek başkanı, enerji sektöründeki artan maliyetleri sebep gösterdi Elektriğe yüzde 40-45 bandında zam istiyor! Dernek başkanı, enerji sektöründeki artan maliyetleri sebep gösterdi         
10:57
Alo 182 üzerinden hastane randevusu alamıyorlar! Mağdur vatandaşlar isyan etti Alo 182 üzerinden hastane randevusu alamıyorlar! Mağdur vatandaşlar isyan etti         
10:44
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış         
10:16
Son Dakika: 9 lira eşiğini geçen dolar, 9,04 ile rekorunu güncelledi Son Dakika: 9 lira eşiğini geçen dolar, 9,04 ile rekorunu güncelledi         
09:26
Eski CHP'li vekil, parti içindeki son durumu değerlendirdi: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı benimsenmiş durumda Eski CHP'li vekil, parti içindeki son durumu değerlendirdi: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı benimsenmiş durumda         
08:41
Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı         
07:15
Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin         
01:02
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek         
21:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 11:43:21. #1.11#
SON DAKİKA: Eren Derdiyok'un ay-yıldızlı forma özlemi hala aklında - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement