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Erol Bulut: "Ligde şu ana kadarki performansımız bizim için yeterli değil" - Son Dakika

Erol Bulut: "Ligde şu ana kadarki performansımız bizim için yeterli değil"

21.10.2021 20:55

- Erol Bulut: "Ligde şu ana kadarki performansımız bizim için yeterli değil" Gaziantep FK Teknik Direktörü Bulut: "Giresunspor zor bir maç olacak" Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, takımın ligde istikrarsız bir performans ortaya koyduğunu ve hedeflerinin seri...

- Erol Bulut: "Ligde şu ana kadarki performansımız bizim için yeterli değil"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Bulut:

"Giresunspor zor bir maç olacak"

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, takımın ligde istikrarsız bir performans ortaya koyduğunu ve hedeflerinin seri galibiyetlerle istikrarı yakalamak olduğunu aktararak, "Ligde şu ana kadarki performansımız bizim için yeterli değil" dedi. Cumartesi günü, ligde çıkış yakalayan Giresunspor ile zorlu bir maç oynayacaklarını ve maçı kazanarak toparlanmak istediklerini vurgulayan Erol Bulut, "Giresunspor zor bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlıların sabah saatlerinde yaptığı antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde istikrarsız bir performans ortaya koyduklarını ve bu durumu seri galibiyetlerle ortadan kaldırmak istediklerini vurguladı. Erol Bulut, Cumartesi günü ligde çıkış yakalayan takımlardan bir olan Giresunspor ile zorlu bir maç oynayacaklarını ve maçı kazanarak toparlanmak istediklerini de vurguladı.

"Ligde şu ana kadarki performansımız bizim için yeterli değil"

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün ligde 11 puanda olmamız bazı kesimler için iyi olabilir ancak bu bizim için yeterli değil. Çünkü bugüne kadar iyi oynadığımız halde kaybettiğimiz maçlar oldu. Bugün, bu kayıplar olmasaydı 15-16 puanda olabilirdik ama futbol bu. Bazı şeyler istediğiniz gibi olmuyor. Beşiktaş maçı, Malatya maçı gibi iyi maçlarımız oldu ama kazanamadık. Son oynadığımız Hatayspor maçı ise bu sezon oynadığımız en vasat maçtı. Bu performans bize yakışmadı. Bu takım daha iyisini gösterebilecek bir takım. Daha fazla çalışarak eksiklerimize odaklanarak bu sıkıntıları en kısa zamanda gidereceğiz" dedi.

"Giresunspor maçını kazanmak istiyoruz ama zor bir maç olacak"

Giresunspor maçı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erol Bulut, "Bu hafta, ligde son maçlarda çıkışta olan Giresunspor'u konuk edeceğiz. Bizim için zorlu bir maç olacak. Bu maçta iyi oynayarak 3 puanı almayı hedefliyoruz. Üç puan çıkarmayı istiyoruz, bu takım bunu başaracak kapasiteye sahip. O yüzden bizim için kolay olmayacak ama iyi oynayarak kazanmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Federasyondan bütün maçlarımızı iç sahada oynamayı isteyeceğiz"

Takımın istikrarsız performansı ile ilgili soruya da esprili bir cevap veren Erol Bulut, "Biz iç sahada çok iyi performans sergiliyoruz ama deplasmanda istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Federasyona başvurup bütün maçlarımızı iç sahada oynamayı isteyeceğiz ama tabi ki bu mümkün değil. Şaka bir yana iç sahada iyi oynuyoruz ama deplasmanda da iyi sergilediğimiz performanslar oldu ama işler istediğimiz gibi gitmedi, çoğu zaman puan alamadık. Deplasmanda sergilediğimiz felsefemizi değiştirmemiz gerekiyor. Bunun üzerine antrenmanda çalışarak farklı şeyler deneyeceğiz. Futbolda çok fazla inişli çıkışlı bir grafiğin olmaması gerekiyor. Çünkü o şekilde bir yere varılamaz. O yüzden istikrar olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Hamza Mendyl'nin doğum günü kutlandı

Öte yandan, 24 yaşına giren Gaziantep FK'nın Faslı oyuncusu Hamza Mendyl'nin doğum günü antrenman öncesinde kutlandı. Doğum günü kutlaması esnasında takım arkadaşlarının Mendyl'e takılması ve teknik patron Erol Bulut'un genç futbolcuya pasta yedirmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Erol Bulut: Ligde şu ana kadarki performansımız bizim için yeterli değil
Erol Bulut: Ligde şu ana kadarki performansımız bizim için yeterli değil
Erol Bulut: Ligde şu ana kadarki performansımız bizim için yeterli değil
Erol Bulut: Ligde şu ana kadarki performansımız bizim için yeterli değil

Giresunspor, Erol Bulut, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erol Bulut: 'Ligde şu ana kadarki performansımız bizim için yeterli değil' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Erol Bulut: "Ligde şu ana kadarki performansımız bizim için yeterli değil" - Son Dakika
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