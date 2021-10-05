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Ersun Yanal'ın 327 günlük Antalyaspor karnesi - Son Dakika

Ersun Yanal'ın 327 günlük Antalyaspor karnesi

05.10.2021 10:01
Ersun Yanal'ın 327 günlük Antalyaspor karnesi, System.String[]

FRAPORT TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı.

FRAPORT TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Kırmızı beyazlı takımın başında 327 gün kalan Yanal, toplam 46 maçta 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 yenilgi aldı.

Fraport TAV Antalyaspor'da bu sezon 8 hafta sonunda alınan kötü sonuçların ardından geçen sezon 3,5 yıllık sözleşme imzalanarak takımın başına getirilen teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. İç sahada oynanan maçta Adana Demirspor'a 2-1 yenilginin ardından, 59 yaşındaki deneyimli teknik adamın görevine son verildi.GEÇEN SEZONUN 9'UNCU HAFTASINDA GÖREVE GELDİFraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal, 2020-2021 sezonunun 6'ncı haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 5-1'lik yenilgi sonrası Tamer Tuna'nın yerine göreve getirildi. Kırmızı beyazlı ekip, sonrasında oynadığı Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarına alt yapı hocalarıyla çıkarken, Ersun Yanal, Antalyaspor ile ilk maçına 9'uncu hafta oynanan ve 2-0 kaybedilen Aytemiz Alanyaspor ile çıktı.GEÇEN SEZON 32 LİG MAÇINDA YER ALDITecrübeli teknik adam, geçen sezon ligde Antalyaspor'un başında 32 müsabakada görev alırken, 7 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 yenilgi elde etti. Bu maçlarda takımı 32 gol atarken, kalesinde 43 gole engel olamadı. Ersun Yanal'ın takımı sezonu 44 puanla tamamlarken, bu puanların 35'i kendi döneminde toplandı.21 YIL SONRA KUPADA FİNALE ÇIKARDIYanal, Fraport TAV Antalyaspor'u geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 21 yıl sonra finale çıkarma başarısını gösterdi. Başarılı teknik direktör, final maçına kadar oynadıkları 5 maçın tamamını kazanırken, kalesinde ise gol görmedi. Antalyaspor, Türkiye Kupası'nın finalinde Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.BU SEZON İSTENİLENİ VEREMEDİErsun Yanal, bu sezon Fraport TAV Antalyaspor'da istenilen başlangıcı yapamadı. Kırmızı beyazlılar ligde oynadığı 8 maçta yalnızca 2 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 4 yenilgi elde ederek 13'üncü sırada bulunuyor. Akdeniz temsilcisi oynadığı maçlarda rakiplerine 8 gol atarken, kalesinde ise 12 gole engel olamadı.

Ersun Yanal, Fraport TAV Antalyaspor'un başında toplam toplam 46 maça çıkarken 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 yenilgi ile sahadan ayrıldı.


- Antalya
Ersun Yanal'ın 327 günlük Antalyaspor karnesi
Ersun Yanal'ın 327 günlük Antalyaspor karnesi

Adana Demirspor, Ersun Yanal, Antalyaspor, Tamer Tuna, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ersun Yanal'ın 327 günlük Antalyaspor karnesi - Son Dakika Spor


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