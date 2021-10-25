- Fatih Terim: "Penaltı dahil böyle pozisyonları atamıyorsanız o zaman kaybedeceksiniz"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim:

"Kritik noktalarda penaltı kaçırma rekoru bizde galiba"

"Mustafa'nın, Cicaldau'nun elinden topu alması doğru bir şey değil"

"Mete Kalkavan herhalde o anda yandaki ile sohbet ediyordu"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş maçından sonra yaptığı açıklamada, "Penaltı dahil böyle pozisyonları atamıyorsanız o zaman kaybedeceksiniz" dedi. Terim, takımın penaltıcısının Cicaldau olduğunu, Mustafa Muhammed'in Cicaldau'nun elinden topu almasının doğru bir şey olmadığını söyledi.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Takımın penaltıcısı Cicaldau. Herkes biliyor. Atan da bırakan da biliyor. Giresun'da ona attırmadık mı? Elinden almış, atmak istemiş. Kritik noktalarda penaltı kaçırma rekoru bizde galiba. Geçen sene Denizli'de Babel ilk penaltıyı atmıştı, ikinciyi atması gerekirken, Emre elinden aldı devreye 3-0 girsek İstanbul'da belki averajla şampiyonluğu alacaktık. Mustafa kaçırdı geçen sene ikinci penaltıyı yine ona attırdım, onu kaybetmemek adına. Herkes biliyor Cicaldau'nun atacağını. Elinden aldı, doğru bir şey değil. Orada eğer biz değişiklik istersek işaret ederiz. Nasıl Mustafa kaçırdığında Mustafa atsın diye işaret ettiysem, eğer bir değişiklik olursa müdahale ederim. Penaltı olmadan Halil kaçırdığı penaltıdan daha pozisyon var. Penaltıyı atsak, belki de 2-2 de kalmaz maç başka türlü de olabilir. Penaltı dahil atamıyorsanız böyle pozisyonları o zaman kaybedeceksiniz" diye konuştu.

"Mete Kalkavan herhalde o anda yandaki ile sohbet ediyordu"

İkinci golden önce faul olup, olmadığının sorulması üzerine Terim, "Kornerde değil, top oynanırken Nelsson'a yumruk var. Oyun oynanırken, kornerde değil. Mete Kalkavan herhalde o anda yandaki ile sohbet ediyordu. Görmemiş olabilir" dedi.

Takım halinde skoru koruyamadıklarını aktaran deneyimli teknik adam, "Topun kontrolünü ne zaman sağladıysak bizim için sıkıntı yok. Bugün atmosferden mi etkilendiler. İlk başlarda Morutan, Alex, Berkan çok top kaybettiler. Biz topun bizde olması isteyen, olduğu zaman iyi oynayan bir ekibiz. En özelliğimizi sahaya yansıtmazsanız hücum yiyoruz. Beşiktaş'ın ileride yetenekli oyuncuları var. Pas yaptığınız zaman da bu pası kovalamayı oyuncuları da var. Yüksek pas hatasıyla, yüksek top kaybetme yüzdesiyle oynarsanız aleyhinize olur. Mesela 1. golde Vitor kafayı vuruyor, kerem kafasını uzatıyor geri çekiyor. Ortaya müsaade etmek demek kalemizde tehlike görmek demek. Çalışacağız. Yapacak bir şey yok. 3 UEFA maçında gol yemeyen bir takımdan bahsediyoruz" şeklinde konuştu.

Mağlubiyetlerde başlarına olağanüstü hallerin geldiğini ifade eden Terim, "Kötü gol yiyoruz. Hatalı gol yiyoruz. Penaltı atamıyoruz. Bu bahanelere de sığınmıyoruz. Daha çok çalışacağız diyoruz. Çalışmaktan başka bir şeyimiz de yok. Hepsini çalışıyoruz. Oyun içinde unutuluyor demekki. Kötü goller yiyoruz. Bunu sık yiyoruz. Hiçbir maçın kolayı yok. Bazen zor dediğiniz maçlar kolay geçer. Kolay geçeceğini düşündüğünüz maçlarda da zorlanacağız" açıklamasında bulundu.

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nu tebrik eden Fatih Terim, iyi oynadığı söyledi.

"Genelde biz oyunun kontrolünü isteyen bir oyun anlayışına sahibiz"

Maçların tamamına bakıldığında Galatasaray'ın yüzde 50'den fazla topla oynadığını göründüğünü söyleyen deneyimli teknik adam, "Ama 2-3 tane maç yüzünden, biz eksiye geçince böyle soruya maruz kalık. Oyunun kontrolünü yine Galatasaray alacaktır. Bazen topu rakibe bırakmak işimize gelir. Geçiş hücumu yapabilecek oyunculara sahibiz. Oyun başka türlü oynanabilirdi. Bugün ve geçen maç evet. Öyle bir felsefem yok. Tam tersine topun sahibi biz olmalıyız. Bazen isteyerek, bazen istemeyerek ona göre oynamak zorundasınızdır. Genelde biz oyunun kontrolünü isteyen bir oyun anlayışına sahibiz. İstediğimin dışında olandan ben de şikayetçiyim" değerlendirmesinde bulundu.

"Turu geçersek birkaç yere gereğini yapacağız"

Oyun anlayışlarında beklerin derinde top almasını, hücumda hareket etmesi isteyen bir hoca olduğunu belirten Fatih Terim, "Orada zaman zaman sıkıntımız oluyor. Sacha yetişir diye düşünmüştük, yetişmedi. Bazen bazı oyuncular önemli oluyor. Yedlin daha defansa yönelik bir oyuncu. Belirli bir noktaya olmazsa olmaz diye düşüncemiz yok. Şu maçlarımızı oynayalım, zaten hareket halindeyiz. Bu gidişle eğer Allah nasip ederse, turu geçersek birkaç yere gereğini yapacağız. Arkadaşlarımız çalışıyor. Ocak ayına kadar bazı şeyler de gelişir zaten. Çok da fazla zaman yok maçlar devam ettiği için. Bir an evvel her şeyin hazır olması lazım. Gitmeler, gelmeler olacak, olmalı. Profesyonellik bunu gösteriyor. Burada fazla süre alamayan gitmek isteyecektir. Biz memnun değilsek oraya daha iyi bir opsiyon bulursak almak isteyeceğiz. 5 senelik sözleşme imzalıyor, 1 sene sonra diyor ki ben memnun değilim, gitmek istiyorum diyor. Şu maçlar oynanırken, bütün oyuncularımız değerlidir. Şu andaki herkese ihtiyacımı var" diyerek sözlerini tamamladı.