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Fatih Terim: Yarın kazanırsak Ocak ayını görürüz diye düşünüyorum - Son Dakika

Fatih Terim: Yarın kazanırsak Ocak ayını görürüz diye düşünüyorum

20.10.2021 18:44
Fatih Terim: Yarın kazanırsak Ocak ayını görürüz diye düşünüyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Kimse henüz hiçbir şeyden kopmadı ve sonuna kadar böyle gidecektir.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Kimse henüz hiçbir şeyden kopmadı ve sonuna kadar böyle gidecektir. Yarın kazanırsak Ocak ayını görürüz diye düşünüyorum" dedi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3'üncü maçında yarın Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve futbolcu Alpaslan Öztürk, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarınki oyun planlarında ciddi bir değişiklik olmayacağını söyleyen Fatih Terim, "Oyunumuzda bazı küçük dokunuşlar olacak. Büyük bir değişiklik kimse beklemesin. Oynamak istediğimiz bir oyun var. Zaman zaman başarılı olduğumuz oluyor, zaman zaman da hatalar oluyor. Oyun anlayışımız aynen devam edecek. Lokomotiv Moskova'ya yabancı değiliz. Biz orada yeniyoruz, onlar burada yeniyor. Stadın ilk açılışında da buradaydık. Rakibimiz hoca değişikliğine uğradı. İyi bir takım, iyi oyuncuları var. Bulunduğu yerden daha iyi bir konuma gelecektir. Oyuncularımıza da ciddi ve iyi bir takımla oynayacağımızı söyledim" diye konuştu.

"KAZANDIĞIMIZ HALDE ÇOK BÜYÜK AVANTAJ ELDE EDERİZ"Yarınki karşılaşmanın sonucuna göre grupta daha iddialı bir konuma gelebileceklerinin altını çizen Terim, "Grupta herkesin iddialı olduğu bir sıralama var. 3'üncü maçı oynayacağız ama kazandığımız halde çok büyük bir avantaj elde ederiz. Kaybetmememiz halinde rakibimizin iddiası bir hayli geriye düşebilir. Ben bu grubu Şampiyonlar Ligi grubu olarak nitelendirdiğim için her şey olabilir. Her rakibimize saygı duyuyoruz. Kaybedersek de rakibimiz devreye girecek. Biraz karışacak. Kimse henüz hiçbir şeyden kopmadı ve sonuna kadar böyle gidecektir. Yarın kazanırsak Ocak ayını görürüz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu."HİÇ KİMSEYİ KAYBETME NİYETİNDE DEĞİLİZ"Yarınki maçta forvet tercihinin belli olduğunu açıklayan tecrübeli teknik adam, "Bütün arkadaşlarımızı kullanmaya çalışıyoruz. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Hiç kimseyi kaybetme niyetinde değiliz. Forvet konusunda kararımı çoktan verdim ama açıklamayacağım. Fazla eksiğimiz yok. Arda ve Sacha eksik oyuncularımız. 17 maçta ağır bir sakatlık yaşamadığımız için de atletik ve sağlık ekibimize teşekkür etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı."MOSTAFA İNŞALLAH DAHA DA FAZLA GOLLER ATACAK"Forvet oyuncularının performansından memnun olduğunu ve her oyuncusuna şans verdiğini belirten Terim, "Onları kazanmak çok kolay olmadı. Henüz bizim istediğimiz kıvamda değiller. Daha iyi olmalarını bekliyorum. Mostafa da goller atıyor ve inşallah daha da atacak. Bizim Ocak ayındaki düşüncemiz o zaman net ortaya çıkar. Daha zamanımız var. Oynadıkça da daha iyi olacağını düşünüyorum. Bir oyun anlayışı içerisinde bazen hepsine şans veremiyorsunuz. Az da olsa çok da olsa hepsi şans buluyor. Herhangi bir moral bozukluğu yaşamadan konsantre olmaları da hoşuma gidiyor. Mostafa'dan memnunum" şeklinde konuştu.Öte yandan Fatih Terim, Lokomotiv Moskova'nın yeni teknik direktörü Markus Gisdol'ün kendisi ile ilgili söylediği olumlu sözlerle ilgili olarak ise, "Kendisine başarılar diliyorum. Almanya'dan tanıyorum kendisini. İyi bir teknik adam. Muhakkak ki teknik adam değişiklikleri takıma iyi yansır. İlk maçta ufak değişimlerin sinyallerini gördük. Schalke dahil bir çok takımda çalıştı. Kurt hocadan kastı da tecrübeli demek istemiştir" diye konuştu.Fatih Terim karşılaşmanın yarın saat 22.00'de oynanacak olmasına dair bir eleştiri yaparak, "Bizim maçımız yarın 22.00'da. Neden o saatte oynatılır onu da anlamam. Spartak Moskova bugün 17: 30'da oynuyor. Bu tip yerlerde erken oynamak daha doğru değil mi?" açıklamasında bulundu.ALPASLAN ÖZTÜRK: LİDER OLARAK GELDİK, LİDER OLARAK AYRILMAK İSTİYORUZAvrupa Ligi'nde iddialı olduklarını söyleyen Alpaslan Öztürk, "Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki takımdaşlık çok iyi durumda. Galatasaray ve Fatih Terim'in olduğu her yerde iddialıyızdır. Şu anda lideriz. Buraya lider olarak geldik, lider olarak buradan ayrılmak istiyoruz" diye konuştu."ŞU ANKİ PERFORMANSIMDAN MEMNUNUM"Alpaslan Öztürk şu ana kadarki performansıyla ilgili olarak, "Hocam forma şansı veriyor. Şu anki performansımdan memnunum ama hocama sormak gerekiyor. Galatasaray'da olmaktan ve Fatih Terim ile çalışmaktan dolayı mutluyum. Hocam ne zaman, nasıl görev verirse ben her zaman hazırım" şeklinde konuştu.

Öte yandan tecrübeli savunmacı yarınki maçtaki hedeflerinin kazanmak olduğunu söyleyerek, "Buraya bu maçı kazanmak için geldik. Yarın kim oynarsa oynasın, güzel bir maç olacağını umuyorum. İyi bir rakip. Avrupa deneyimi olan bir takım. Umarım karşılaşma seyircilere de keyif verir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fatih Terim: Yarın kazanırsak Ocak ayını görürüz diye düşünüyorum - Son Dakika Spor


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