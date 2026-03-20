Spor Federasyonlarından Ramazan Bayramı Kutlamaları
20.03.2026 12:53
Spor Bakanı ve federasyonlar, Ramazan Bayramı'nı kutlayarak birlik ve beraberlik mesajları verdiler.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, federasyonlar ve kulüpler yayımladıkları mesajlarla Türk milleti ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Bakan Bak, federasyonlar ve bazı kulüplerin Ramazan Bayramı paylaşımları şöyle:

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK: BİRLİK, BERABERLİK VE MUHABBETLE NİCE BAYRAMLARA ERİŞMEK DİLEĞİYLE

"Birlik, beraberlik ve muhabbetle nice bayramlara erişmek dileğiyle... Ramazan Bayramımız mübarek olsun."

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU: PAYLAŞMANIN, DAYANIŞMANIN VE KARDEŞLİĞİN EN GÜZEL ŞEKİLDE YAŞANDIĞI BİR RAMAZAN BAYRAMI'NA DAHA ULAŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, federasyonun resmi internet sitesi üzerinden Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesajım yayımladı. Hacıosmanoğlu, "Rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın manevi iklimini geride bırakırken; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı bir Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; kırgınlıkların yerini hoşgörüye bıraktığı, gönüllerin buluştuğu, birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiği, toplumsal dayanışma ruhumuzun en güçlü şekilde hissedildiği özel günlerdir. Futbol ailemizin, ülkemizde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlıklı, huzurlu ve birlik içinde nice bayramlara ulaşmayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU: RAMAZAN AYININ MANEVİ DERİNLİĞİNİN ARDINDAN, BAYRAMIN GETİRDİĞİ SEVGİ, HUZUR VE BİRLİK DUYGUSUNU BİRLİKTE YAŞAMANIN MUTLULUĞUNU HİSSEDİYORUZ

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise "Bayramlar; bizi bir araya getiren, dayanışma ve paylaşma duygularımızı güçlendiren en özel zamanlardır. Ramazan ayının manevi derinliğinin ardından, bayramın getirdiği sevgi, huzur ve birlik duygusunu birlikte yaşamanın mutluluğunu hissediyoruz. Sporun birleştirici gücünden ilham alarak; saygı, dostluk ve fair-play anlayışını yalnızca sahalarda değil, hayatın her anında yaşatmanın değerine inanıyoruz. Bayramlar ise bu ortak değerleri yeniden hatırlamak ve pekiştirmek için anlamlı bir fırsattır. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor; sağlık, huzur ve esenlik dolu nice bayramlar diliyorum" diye konuştu.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU: HERKESİN BAYRAMINI EN İÇTEN DİLEKLERİMİZLE KUTLARIZ

"Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diler, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız."

GALATASARAY: MUTLULUK VE HUZUR DOLU BİR BAYRAM GEÇİRMENİZİ DİLİYORUZ."

"Ramazan Bayramı'nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi diliyoruz."

FENERBAHÇE: RAMAZAN BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

"Sevdiklerinizle birlikte, sağlık ve huzur dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Ramazan Bayramımız kutlu olsun."

BEŞİKTAŞ: RAMAZAN BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

"Sağlık, mutluluk, barış ve huzur dolu bir bayram dileriz. Ramazan Bayramınız kutlu olsun."

TRABZONSPOR: RAMAZAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN

"Ramazan Bayramınız mübarek olsun."

ANADOLU EFES:

"Huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram dileriz."

VAKIFBANK:

"Günaydın, iyi bayramlar efsane taraftar."

ECZACIBAŞI DYNAVİT:

"Herkese mutlu bayramlar."

Kaynak: DHA

