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Fenerbahçe- Aytemiz Alanyaspor maçından notlar - Son Dakika

Fenerbahçe- Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

24.10.2021 19:10
Fenerbahçe- Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'nin teknik direktör Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Royal Antwerp maçına göre ilk 11'inde 3'ü zorunlu 7 değişikliğe gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'nin teknik direktör Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Royal Antwerp maçına göre ilk 11'inde 3'ü zorunlu 7 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada cezalı olan Altay Bayındır, Min-jae Kim ve Osayi Samuel'i kadroya alamadı. Portekizli çalıştırıcı, Jose Sosa, Mesut Özil, Mergim Berisha ve Enner Valencia'yı ise yedekler arasında bekletti.

53 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine kalede Berke Özer, savunmada Filip Novak, sağ kanatta Nazım Sangare, orta sahada Miha Zajc, hücum hattında ise Diego Rossi, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun'a şans tanıdı.

Pereira, Aytemiz Alanyaspor karşısında kalede Berke Özer'i oynatırken, savunma üçlüsü Marcel Tisserand, Attila Szalai ve Filip Novak'tan oluştu. Orta alanda Luiz Gustavo-Miha Zajc ikilisini sahaya süren deneyimli çalıştırıcı, kanatlarda Nazım Sangare ile Ferdi Kadığlu'nu görevlendirdi. Pereira'nın hücum üçlüsünde ise Dimitris Pelkas, Diego Rossi ve Serdar Dursun yer aldı.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Jose Sosa, Max Meyer, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Mergim Berisha, Enner Valencia, İrfan Can Kahveci, Muhammed Gümüşkaya ve Miguel Crespo ise Pereira'dan şans bekledi.

Taraftarlar yoğun ilgi gösterdi

Fenerbahçeli taraftarlar, Aytemiz Alanyaspor maçında takımlarına büyük destek verdi.

Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde, pandemi nedeniyle stadın yüzde 50'si oranında satışa sunulan biletlerin tamamı satıldı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, oyuncuları maç öncesi tek tek tribünlere çağırırken, müsabakayı yönetecek hakemler sahaya çıktığı esnada tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen Serdar Aziz'in yanı sıra cezalı Altay Bayındır, Osayi Samuel ve Min-jae Kim kadroda yer almadı.

Öte yandan, seremoni sırasında 3 tribünde bayraklar açan sarı-lacivertli taraftarlar, görsel bir şölen oluşturdu.

İrfan Can 43 gün sonra kadroda

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, 43 gün sonra kadroya girdi.

Sarı-lacivertli formayla son maçını 12 Eylül'de Demir Grup Sivasspor'a karşı oynayan İrfan Can, 43 gün sonra kadroda yer aldı ve teknik direktörden forma bekledi.

İrfan Can'ın yanı sıra bir süredir sakatlığı sebebiyle kadroda bulunmayan Mert Hakan Yandaş da yedekler arasında yer aldı.

Berke Özer ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Altay Bayındır'ın cezası nedeniyle kaleyi koruyan Berke'ye maç öncesi sevgi gösterisinde bulundu.

Valencia yedeğe çekildi

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia, Aytemiz Alanyaspor maçına yedek kulübesinde başladı.

Performansıyla taraftarların beğenisini toplayan Valencia'nın yerine Serdar Dursun ilk 11'de sahaya çıktı.

Mesut Özil görev bekledi

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Mesut Özil, Aytemiz Alanyaspor maçında yedek kaldı.

Royal Antwerp karşısında performansı beğenilmeyen ve maçtan çıktıktan sonra kulübede aşırı tepki gösteren Mesut, Aytemiz Alanyaspor karşısında hocasından şans bekledi.

Aytemiz Alanyaspor'da 4 eksik

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Antalya temsilcisinden karşılaşma öncesi yayımlanan açıklamada, "Sakatlıkları nedeniyle geçtiğimiz hafta oynanan Yukatel Kayserispor maçı kadrosunda bulunmayan Wilson ve Babacar antrenman eksikleri nedeniyle, bu hafta yapılan antrenmanda sakatlanan Awaziem ve Slovenya Milli Takımı'ndan eklem ağrısı şikayetiyle dönen Miha tedavi süreçleri devam ettiği için Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almıyor." ifadeleri kullanıldı.

Aytemiz Alanyaspor, Altay Bayındır, Fenerbahçe, Valencia, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe- Aytemiz Alanyaspor maçından notlar - Son Dakika Spor


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