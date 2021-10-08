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Formula 1 Rolex Türkiye GP, ilk antrenman turlarıyla başladı - Son Dakika

Formula 1 Rolex Türkiye GP, ilk antrenman turlarıyla başladı

08.10.2021 12:49
Formula 1 Rolex Türkiye GP, ilk antrenman turlarıyla başladı

İlk antrenman turlarında birinci Hamilton olduAta SELÇUK - Kaan ÜLKER / - Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si, koşulan ilk antrenman turları ile başladı.

İlk antrenman turlarında birinci Hamilton oldu

Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER/ - Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si, koşulan ilk antrenman turları ile başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta organize edilen 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağı Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si, 5,3 kilometrelik pistte 1 saat süren antrenman turlarıyla start aldı.

İlk antrenman turlarında birincilik koltuğunu Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton elde etti. 1: 24.178 ile seansın en hızlı turunu kaydeden Lewis Hamilton'ı, 1: 24,603 ile Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ve 1: 24,654 ile Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc takip etti.2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası Rolex Türkiye Grand Prix ilk antrenman turlarında elde edilen dereceler şu şekilde: 1- Lewis Hamilton (Mercedes): 1: 24,1782- Max Verstappen (Red Bull): 1: 24,6033- Charles Leclerc (Ferrari): 1: 24,6544- Valtteri Bottas (Mercedes): 1: 24,8425- Carlos Sainz (Ferrari): 1: 24,8606- Esteban Ocon (Alpine): 1: 24,9097- Lando Norris (McLaren): 1: 25,3478- Pierre Gasly (AlphaTauri): 1: 25,3829- Fernando Alonso (Alpine): 1: 25,38310- Sergio Perez (Red Bull): 1: 25,45911- George Russell (Williams): 1: 25,68512- Daniel Ricciardo (McLaren): 1: 25,75013- Sebastian Vettel (Aston Martin): 1: 25,81014- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): 1: 25,81315- Nicholas Latifi (Williams): 1: 25,86316- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo): 1: 25,93317- Lance Stroll (Aston Martin): 1: 26,36118- Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 1: 26,42419- Mick Schumacher (Haas): 1: 26,63620- Nikita Mazepin (Haas): 1: 27,019

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde 2'nci antrenman turları bugün 15.30'da koşulacak ve bu turların ardından ilk gün sona erecek.


Formula 1 Rolex Türkiye GP, ilk antrenman turlarıyla başladı

Grand Prix, Formula 1, Türkiye, Rolex, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Formula 1 Rolex Türkiye GP, ilk antrenman turlarıyla başladı - Son Dakika Spor


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