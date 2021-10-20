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Galatasaray, Avrupa'da Lokomotiv Moskova sınavında - Son Dakika

Galatasaray, Avrupa'da Lokomotiv Moskova sınavında

20.10.2021 10:10
Galatasaray, Avrupa'da Lokomotiv Moskova sınavında

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 297. kez sahne alacak.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 297. kez sahne alacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 296 müsabakanın 104'ünden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 78 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 394 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 443 gole engel olamadı.

"Kupa 2"de 87. randevu

Galatasaray, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 87. kez mücadele edecek.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 86 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 34 galibiyet, 28 beraberlik ve 24 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 135 gol atarken kalesindeki 108 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekibin mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonları ve istatistikleri şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
Şampiyon Kulüpler Kupası35128154253
UEFA Şampiyonlar Ligi116282959112197
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri2617636129
Kupa Galipleri Kupası32127134255
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi86342824135108
UEFA Süper Kupa11--21
Toplam29610478114394443

Lokomotiv Moskova ile 5. karşılaşma

Galatasaray, tarihinde Lokomotiv Moskova ile 5. kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşen iki takım, ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

İki ekip arasındaki rekabette, Galatasaray 6 gol atarken Lokomotiv Moskova 4 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupaları tarihinde Rus takımlarıyla toplamda 10 kez karşılaştı. Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın yanı sıra CSKA Moskova, Torpedo Moskova ve Spartak Moskova ile yaptığı maçlarda ikişer galibiyet ve beraberlik ile 6 yenilgi gördü.

Galatasaray, attığı 10 gole karşılık kalesindeki 17 gole engel olamadı.

Müzesinde 2 Avrupa kupası bulunuyor

Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı müzesine götürdü.

Galatasaray, 2000 yılında ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde Real Madrid'e üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Avrupa'da önemli başarılar

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalya ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova takımına yine çeyrek finalde boyun eğdi.

Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla "Avrupa Fatihi" unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükseldi ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı.

Organizasyonun UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.

Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti.

Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.

Kurayla 1 kez elendi, 1 kez tur atladı

Galatasaray, Avrupa kupalarında iki takımın yenişememesi durumunda geçmişte uygulanan "kura çekme" yönteminin, çeyrek final öncesinde bir kez kurbanı, bir kez de şanslı tarafı oldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1963-64 sezonu 2. turunda İsviçre ekibi Zürih'le eşleşen Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybedip evindeki müsabakayı ise 2-0 kazandı. O dönemdeki uygulamaya göre tarafsız saha olarak İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan 3. maçın sonucu da 2-2 bitince, çekilen kura sonucunda Zürih turu geçip adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1969-70 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Çekoslovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra rövanş müsabakasının normal süresini aynı skorla galip tamamladı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince yine kura çekimine gidildi ve Galatasaray çeyrek finale yükseldi.

En farklı galibiyet ve mağlubiyet

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini İsrail ekibi Maccabi Netanya, en farklı yenilgilerini ise Alman ekibi Bayern Münih ve İspanya temsilcisi Real Madrid karşısında yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2009-2010 sezonu 3. eleme turu rövanş maçında İsrail'in Maccabi Netanya ekibini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 6-0 kazanarak Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, 1972-1973 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Alman ekibi Bayern Münih'e, 2019-2020 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0'lık skorlarla kaybetti ve tarihinin en farklı yenilgilerini yaşadı.

Lokomotiv Moskova, Galatasaray, Şampiyon, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Avrupa'da Lokomotiv Moskova sınavında - Son Dakika Spor


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