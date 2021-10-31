Fatih Terim: Mücadeleden memnunum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Mücadeleden ve Feghouli'nin performansından memnunum. Setimizde önemli bir oyuncu. Hepsini kazanmak da istiyorum. Onun da iyi dönüşüne sevindim. Herkese ihtiyacımız var" dedi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Takımının bu akşam gösterdiği performanstan memnun olduğunu vurgulayan Terim, "Oyunun genelinde bizim daha üstün oynadığımız görülüyor. Bugün eskiye oranla seti biraz daha iyi oynadık. Bugün kaybettiğimiz topları çok çabuk kazandık. O da hücum üstünlüğü sağladı. Daha evvel de golü bulabilirdik. 2 tane net pozisyonumuz vardı. Oyunun her bölümümde pres yapmaya çalıştık. Morutan ile güzel bir gol attık. Sahada performansı yüksek değildi. Akıl ve yetenek isteyen bir gol attı. İkinci yarı rakibin de arkada alan bırakacağını biliyorduk. Kerem gol attı. Marcao bugün her zamankinin üstünde performans gösterdi. 8 maç Marcaosuz oynadık. Ağzımızı açmadık. Kulüp olarak itiraz etmedik. Bizim için ne kadar önemli olduğu ortada. O yüzden inşallah bir daha öyle şeyler görmeyiz. İlk yarıda net pozisyon vermeyen takımımız vardı. Mücadeleden ve Feghouli'nin performansından memnunum. Setimizde önemli bir oyuncu. Hepsini kazanmak stiyorum. Onun da iyi dönüşüne sevindim. Herkese ihtiyacımız var" diye konuştu.

"MARCAO'NUN TAKIMIMIZ İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞU ORTADA"Brezilyalı futbolcu Marcao'nun zorlu bir süreç geçirdiğini ve bu süreci kulüp olarak iyi yönettiklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Esasında bizim görevimiz zaten her oyuncuyu en iyi şekilde hazırlamak. Scout ve ekibine, diğer arkadaşlarıma, sağlık grubuna çok teşekkür ediyorum. Muhakkak ben onunla konuşuyorum. Başkan, yönetim ve biz, çok kolay değildi onu yönetmek. Çok üzgün. Burada söyleyemeyeceğim, onla paylaştığım birçok şey oldu. Çok profesyonel bir oyuncu. Diğer futbolcularla da iyi arkadaşlığı olan biri. Olmayan işler bize denk geldi. Kerem'den özür diledi. Golden sonra beraberler. Çok mutlu oluyorum onları görünce. Bizi 8 maç kendinden mahrum etmesinde Galatasaray'a kaybettirdiği puanlar da var. Esasında cezayı az kestik. İnşallah bir daha olmaz. Takımımız için, oyun kurmamız için, oradan başlamamız için ne kadar önemli olduğu ortada. Galatasaray olarak süreci doğru yönettiğimiz kanaatindeyim" ifadelerini kullandı. "KEREM VE MORUTAN, ÇOK ÖNEMLİ YETENEKLER"Genç futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Olimpiu Morutan'ın gelişimi ile ilgili de düşüncelerini paylaşan Terim şunları söyledi: "Kayıplarda travma etkisini tecrübeli oyuncu grubu kadar kolay karşılayamazlar. Onlarla bireysel çalışıyoruz. Kerem'in top kayıplarında azalma var. İnşallah daha da azalacak. Onun bazı topları kaybetmesi çok doğal. Çabuk bir oyuncu. Ne kadar minimumda tutarsa o kadar büyük bir oyuncu olacak. Onu sadece kenarda kullanmıyorum. Defansın arkasına yaptığı koşular çok değerli. Morutan daha içine kapanık. Onlar içinde en küçüğü. İlk defa yurtdışına çıkmış, ikamet ediyor. Kolay değil. Onun da bu meziyetle çok daha fazla işler yapması lazım. Bazen kötü oynayacak, oyunun şeklini değiştirecek. Bunlar çok önemli yetenekler. Onlar tecrübelendiği, sahada daha rahat hareket ettiği zaman Galatasaray başka bir şey gibi olacak diye düşünüyorum.""REMZİ SANVER İLE AYNI FİKİRDEYİM"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver'in Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamaların sorulması üzerine ise deneyimli teknik adam, "Açıkçası yönetimimiz göreve geldiği günden itibaren onların bu tip olaylara yaklaşım açısını çok doğru buluyorum. Remzi Sanver'in haklı galibiyet açıklamasını söylüyorsunuz. Ben de kendisi ile aynı fikirdeyim. Galatasaray'ın reaksiyonlarla değil, aklı selim ile hareket etmesi gerektiğinde hem fikirim. Ben de aynısına inanıyorum. Maçlardan sonra hakem eleştirileri, yaptığımız yorumların bizim o maçın ardından kendimizi ve hatalarımız analiz etmediğimiz anlamına gelmediğini sanırım herkes anlayabilir. Remzi Sanver'in Türk futbolunda, ihtiyacı hissedilen tonda ve nezakette yaptığı tüm açıklamaların arasından cımbızla, tek kelime ile takılı kalmanın manası yok. O konuşmanın başkanın ve yönetimin de haberi olduğu konuşma olduğuna inanıyorum. Tek bir kelimeye takılı kalmak istemem. Hayatı bizim gibi mücadele ile geçmiş insanlar, saha içinde hangi niyetli olduğunu, bazı durumlarda herkesi yenemeyeceğimizi anlayabilecek tecrübedeyiz. Daha ötedeki büyük resme bakılmasını rica ediyorum" şeklinde konuştu."NİĞDESPOR ŞU ANDA GALATASARAY AĞIRLIKLI"Altyapıdaki futbolculardan A takıma dahil etmek istediği oyuncuların olup olmamasının sorulması üzerine gelen soruya ise Terim, "Tabii var. Zaten Bartuğ bizimle çıkıyor. İnşallah Bartuğ'u daha iyi hazırlayacağız. Bu arada Niğdespor takımı şu anda Galatasaray ağırlıklı. Bizim planımız içerisinde takım almak vardı. Sevgili başkan Seyit Mehmet Özkan ile sayın Burak Elmas başladılar. Şimdi biz devam ediyoruz tamamen. Dün itibariyle Ceyhun hocayı Niğdespor'a gönderdik. Ekibi ile orada başlayacak. Bizim buradan kiralık verdiğimiz oyuncuları orada değerlendireceğiz. En kısa zamanda başkan ile Niğde'ye gideceğiz. Bize çok faydası olacak. Onun verdiği rapor doğrultusunda bu tarafa oyuncularımızı aktaracağız. Buradan söylemiş olayım. Her yaş grubumuzu seyrediyorum" şeklinde cevap verdi."GALATASARAY'DA OYNAMAK İÇİN GEREKLİ FEDAKARLIĞI YAPACAK"

Genç futbolcu Bartuğ Elmas'ın sözleşmesiyle ilgili olarak ise tecrübeli teknik adam, "Bartuğ ve ailesini biz kendi ailemiz gibi görüyoruz. Her zaman da öyle gördük. Sayın başkanımız onlarla konuştu. Bizim çocuğumuz diye biliyoruz ama bizim çocuğumuz demek onları ikinci plana atacağız manasında değil. Ne olursa olsun birçok şart öne sürebilir. Artık biz buna alıştık. İstikbalidir, isteğidir. Galatasaray'da oynamak isteyecek. Bunun için de gerekli fedakarlığı yapacak. Hepimiz yaptık. Herkes de yapacak" diyerek sözlerini noktaladı.