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Kadınlar voleybol liginde 38. sezon başlıyor - Son Dakika

Kadınlar voleybol liginde 38. sezon başlıyor

07.10.2021 15:08
Kadınlar voleybol liginde 38. sezon başlıyor

Kadınlar voleybol liginde 38. sezon yarın yapılacak maçla başlayacak.

Kadınlar voleybol liginde 38. sezon yarın yapılacak maçla başlayacak.

Sezonun açılış maçında Bolu Belediyespor, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek. Bolu'daki Karaçayır Spor Salonu'nda oynanacak maçın ilk servisi saat 16.00'da atılacak.

"Misli.com Sultanlar Ligi" adıyla oynanacak organizasyonda şampiyonluk rekoru Eczacıbaşı'nda bulunuyor.

Turuncu-beyazlılar, lig tarihinde 16 kez kupayı müzelerine götürerek en fazla şampiyonluk kazanan takım oldu.

Deplasmanlı ligin ilk sezonu 1984-1985'ten, 1988-1989'a kadar üst üste 5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Eczacıbaşı VitrA, 1999-2003 yıllarında da arka arkaya 5 kez mutlu sona ulaştı.

Ligde 2011-2012 sezonu final serisinde VakıfBank Türk Telekom'a 2-0 üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, 16. şampiyonluğunu kazandı.

VakıfBank'ın şampiyonlukları

VakıfBank, ligde son 8 sezonda 6 şampiyonluk kazandı.

Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. Kulübün adı, 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak yeniden değiştirildi.

Deplasmanlı ligde VakıfBank takımının 3 (1991-1992, 1996-1997, 1997-1998) şampiyonluğu, VakıfBank ile Güneş Sigorta'nın birleşmesinin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ekibinin de 2 (2003-2004, 2004-2005) şampiyonluğu bulunuyor. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

2012-2013 sezonunda play-off final serisinde Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 üstünlük kurarak şampiyon olan VakıfBank, 7 yıllık özlemini sonlandırdı. VakıfBank, 2013-2014 sezonunda da play-off final serisinde Fenerbahçe'yi 3-1 geçerek, üst üste iki kez mutlu sona ulaştı.

VakıfBank, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında da şampiyonluk ipini göğüsledi.

İstanbul ekibi, 8 sezonda 6 kez kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe 5 kez şampiyon oldu

Fenerbahçe, ligde 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde ilk şampiyonluğunu 2008-2009 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010 ve 2010-2011'de de şampiyon olarak üst üste 3 kez kupayı kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da lig şampiyonluğunu elde etti.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonluğu yok

Lig tarihinde Emlak Bankası 3 kez mutlu sona ulaştı.

Türk sporunun "Üç büyükler"inden Galatasaray ve Beşiktaş ise deplasmanlı ligde henüz şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

2019-2020 sezonu tamamlanamadı

Voleybolda 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Normal sezonu sona eren ligde play-offlar başlamadan koronavirüs salgını nedeniyle sezon sonlandırıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, şampiyon ilan etmediği sezonda küme düşmeyi de kaldırırken, Avrupa kupalarına gidecek takımları normal sezondaki sıralamaya göre belirledi.

Bu sezon 14 takım mücadele edecek

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu 14 takım yer alacak.

2021-22 sezonunda 6 farklı şehirden 14 takım mücadele edecek. İstanbul 7 takımla ilk sırada yer alırken, Ankara 3 takımla ikinci sırada bulunuyor. Aksaray, Aydın, Bursa ve Bolu'dan ise ligde birer takım var.

Şampiyonlar

Kadın voleybolunda geride kalan 36 sezonun şampiyonları şunlar:

SezonŞampiyon

1984-1985Eczacıbaşı

1985-1986Eczacıbaşı

1986-1987Eczacıbaşı

1987-1988Eczacıbaşı

1988-1989Eczacıbaşı

1989-1990Emlak Bankası

1990-1991Emlak Bankası

1991-1992VakıfBank

1992-1993Güneş Sigorta

1993-1994Eczacıbaşı

1994-1995Eczacıbaşı

1995-1996Emlak Bankası

1996-1997VakıfBank

1997-1998VakıfBank

1998-1999Eczacıbaşı

1999-2000Eczacıbaşı

2000-2001Eczacıbaşı

2001-2002Eczacıbaşı

2002-2003Eczacıbaşı

2003-2004VakıfBank Güneş Sigorta

2004-2005VakıfBank Güneş Sigorta

2005-2006Eczacıbaşı

2006-2007Eczacıbaşı

2007-2008Eczacıbaşı Zentiva

2008-2009Fenerbahçe Acıbadem

2009-2010Fenerbahçe Acıbadem

2010-2011Fenerbahçe Acıbadem

2011-2012Eczacıbaşı VitrA

2012-2013VakıfBank

2013-2014VakıfBank

2014-2015Fenerbahçe Grundig

2015-2016VakıfBank

2016-2017Fenerbahçe

2017-2018VakıfBank

2018-2019VakıfBank

2019-2020Lig tamamlanamadı

2020-2021VakıfBank

Fenerbahçe, voleybol, Şampiyon, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kadınlar voleybol liginde 38. sezon başlıyor - Son Dakika Spor


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