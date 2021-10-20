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Kartal'da Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası heyecanı başlıyor - Son Dakika

Kartal'da Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası heyecanı başlıyor

20.10.2021 10:00
Kartal'da Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası heyecanı başlıyor

Kartal Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümüne özel Kartal Belediyesi Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası düzenliyor.

Kartal Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümüne özel Kartal Belediyesi Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası düzenliyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında; Kartal Belediyesi Satranç Akademisi, Türkiye Satranç Federasyonu, Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği ve Türkiye Satranç Federasyonu Kartal İlçe Temsilciliği iş birliğinde düzenlenecek olan "Kartal Belediyesi Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası", 30 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Mehmet Ali Büklü Parkı'nda başlayacak. Turnuvanın ödül töreni ise 31 Ekim Pazar günü saat 17.00'de gerçekleştirilecek.

12 yaş altı ve 18 yaş altı olmak üzere 2 kategoride 6 tur, 35 dakika+30 saniye düşünme süresinde UKD Turnuvası olarak yapılacak turnuvanın sonunda, dereceye girecek sporcular Kartal Belediyesi tarafından kupa ve toplamda 3 bin TL maddi ödülle ödüllendirilecek, tüm katılımcılara ise madalya verilecek.

Toplamda 64 sporcuyla sınırlı olan turnuva kontenjanı için kayıtlar internet üzerinden başladı. - İSTANBUL

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kartal'da Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası heyecanı başlıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kartal'da Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası heyecanı başlıyor - Son Dakika
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