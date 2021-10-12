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Kilo vermek için başladı, vücut geliştirmede Türkiye şampiyon oldu - Son Dakika

Kilo vermek için başladı, vücut geliştirmede Türkiye şampiyon oldu

12.10.2021 11:10
Kilo vermek için başladı, vücut geliştirmede Türkiye şampiyon oldu

İlk kez katıldığı Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 21 yaşındaki Şanlıurfalı sporcu Abdulsamet Çevik, kilo vermek için başladığı bu branşta daha büyük başarılara ulaşmayı istiyor.

İlk kez katıldığı Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 21 yaşındaki Şanlıurfalı sporcu Abdulsamet Çevik, kilo vermek için başladığı bu branşta daha büyük başarılara ulaşmayı istiyor.

Harran Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Abdulsamet Çevik, ilk kez katıldığı Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda sıkletinde elde ettiği başarıyla adından söz ettirdi.

Çalışmalarını aralıksız sürdüren Çevik, Kasım ayında İspanya'da düzenlenecek Fitness Dünya Şampiyonasında altın madalya alarak Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor.

Abdulsamet Çevik, AA muhabirine, üniversite döneminden beri profesyonel olarak sporla ilgilendiğini söyledi.

Önceki dönemlerde de değişik bir hikayeyle spor yapmaya merak saldığını anlatan Çevik, "Küçük yaşlarda fazla kilolarımdan kurtulmak için spora başladım ama zamanla ilgim arttı." dedi.

Vücudunun ve fizik yapısının fitness için uygun olması nedeniyle bu spor dalında çalışmaya devam ettiğini belirten Çevik, yaklaşık 4 aylık bir çalışmanın ardından 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını ifade etti.

Dünya Şampiyonası'na katılacağını aktaran Çevik, şöyle konuştu:

"Küçük yaşlarda kilolarım nedeniyle arkadaşlarım benimle dalga geçiyordu. Fazla kilolarımdan kurtulmak için spora başladım. Kısa sürede sporu sevdim. Zamanla kendimi geliştirerek Harran Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okumaya hak kazandım. Bunun yanında fitness sporuna devam ettim. Vücut geliştirme çok disiplin ve sıkı çalışma gerektiren bir spor. Her şeyinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Antrenmanlarınızı aksatırsanız, geriye düşersiniz. Disiplinli sıkı bir çalışmanın ardından Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda altın madalya kazandım. 81 ilden gelen sporcuların arasında şehrimi en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum. Kasım ayında İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil edip, altın madalya ile döneceğim inşallah. Büyüklerimden destek bekliyorum."

Akaltun: "İspanya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Fitness Milli Takımı Antrenörü Mustafa Akaltun, ülke sporuna katkı sunmak için uzun yıllardan beri yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

İstanbul'da düzenlenen şampiyonadan Şanlıurfa'ya 1 altın, 2 bronz madalyayla döndüklerini ifade eden Akaltun, şunları kaydetti:

"Kentte sporun gelişimi yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizde başarılı sporcuların yetişmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yetiştirdiğimiz Abdulsamet kardeşimiz de kısa sürede başarı göstererek Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Bu bizi çok gururlandırdı. Bunun yanında 2 bronz madalya daha aldık. Dünya Şampiyonası için çalışmalarımız devam ediyor. İspanya'da düzenlenecek şampiyonada ülkemizi iyi bir şekilde temsil edeceğiz. İspanya'dan altın madalya ile dönmek için sıkı ve en güzel şekilde hazırlanıyoruz."

Kilo vermek için başladı, vücut geliştirmede Türkiye şampiyon oldu
Kilo vermek için başladı, vücut geliştirmede Türkiye şampiyon oldu
Kilo vermek için başladı, vücut geliştirmede Türkiye şampiyon oldu
Kilo vermek için başladı, vücut geliştirmede Türkiye şampiyon oldu
Kilo vermek için başladı, vücut geliştirmede Türkiye şampiyon oldu

Altın Madalya, Türkiye, İspanya, Fitnes, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kilo vermek için başladı, vücut geliştirmede Türkiye şampiyon oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kilo vermek için başladı, vücut geliştirmede Türkiye şampiyon oldu - Son Dakika
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