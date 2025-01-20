Spor Kulüpleri Soykırıma Rağmen İsrail'i Destekliyor

Spor

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana çocuk, kadın, yaşlı demeden 46 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail, ateşkese kadar geçen 15 ayda spor organizasyonlarında boy göstermeye devam etti.

Sporda uluslararası çatı kuruluşları, 1 yılı aşkın süredir devam eden soykırıma rağmen İsrail takımlarına ve sporcularına yaptırım uygulamak bir yana, kınama mesajı dahi yayımlamadı. İsrailli sporcular, ülkeleri Filistin topraklarında sporcular öldürülürken, uluslararası turnuvalarda mücadeleye devam etti.

Filistin ile ateşkes anlaşması kararı alınana kadar geçen 15 aylık süreçte Gazze'de 700'den fazla sporcu yaşamını yitirdi, 286 spor tesisi yıkıldı. Dünya kamuoyunun tepkisine rağmen İsrailli sporcular, bu süreçte uluslararası turnuvalarda boy göstermeyi sürdürdü.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi iki yüzlü davrandı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Filistin'deki vahşeti görmezden geldi.

IOC, Ukrayna savaşı nedeniye Rusya'ya ve sporcularına tez elden yasak koyarken, komitenin başkan yardımcısı John Coates, "Savaş, olimpik idealin antitezi olduğu için Rusya Federasyonu'nun eylemlerini kınıyoruz. Rusya, uluslararası olimpiyat camiasına üye olma hakkını kaybetti. Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Rus sporcular, bireysel ve tarafsız şekilde, Rus bayrağı ya da marşı olmadan yarışacaklar." açıklamasında bulunmuştu.

Aynı komiteye İsrail'in caniliğine rağmen Paris 2024'e katılıp katılmayacağı sorulduğunda ise IOC Başkanı Thomas Bach, "Hayır bu konuda hiçbir sorun yok. Fransa'ya giden 87 İsrailli sporcu, İsrail bayrağı altında olimpiyata katılacak." ifadelerini kullanmıştı.

Paris'teki Olimpiyat Oyunları sırasında Filistin halkı ve spor tesisleri bombalanırken, İsrailli sporcular, olimpiyatta kendi bayrakları altında mücadele etmesi engellenmedi.

UEFA ve FIFA'dan çifte standart

İsrail'in işlediği insanlık suçunu görmezden gelen sporun çatı kuruluşların, 2022 yılında Ukrayna'yı işgal eden Rusya için aldığı kararlar ise dikkati çekmişti.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Rusya'nın Ukrayna işgalinin daha ikinci gününde, "Uluslararası toplumda, Avrupa'nın güvenliği konusunda endişeler bulunmaktadır. Ukrayna'da devam eden Rus askeri saldırısını şiddetle kınıyoruz. UEFA, olimpik ruha uygun, barış ve insan haklarına saygı gibi Avrupa'nın ortak değerleri çerçevesinde futbolu geliştirmek için çalışmaktadır." ifadelerinin yer aldığı mesaj yayımlamıştı. Aynı gün toplanan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Rusya'da uluslararası futbol maçlarının oynanmayacağını, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıklamıştı. Çatışmaların başladığı dördüncü günde ise FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ile milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya almıştı.

Rus takımları, o günden bu yana uluslararası alanda müsabakalara katılamıyor.

UEFA ve FIFA, Rusya'ya karşı bu tutumuna karşın, İsrail konusunda deyim yerindeyse "üç maymun"u oynadı. Öyle ki FIFA, mayıs ayında kendilerine başvuran ve İsrail'in turnuvalardan men edilmesini isteyen Filistin Futbol Federasyonuna olumlu ya da olumsuz bir cevap dahi veremedi.

FIBA ve ULEB de İsrail'in katliamını görmezden geldi

Futbolda Rus takımları için uygulamaya sokulan men kararı, basketbolda da uygulandı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ve Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB), insan hakları, olimpik ruh, fair play ve barış kelimelerini içeren cümlelerle Rus takımlarının uluslararası müsabakalara katılımını durdurdu.

İsrail'in Gazze katliamındaysa FIBA ve ULEB, UEFA ile FIFA'ya adeta nazire yaptı.

ULEB'in organize ettiği Avrupa Ligi'nin resmi sitesinden, "12-13 Ekim'de yapılacak 2. hafta maçları öncesinde, İsrail'deki terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin onuruna saygı duruşunda bulunulacaktır" şeklinde açıklama yapılması tepki çekmişti. Daha sonra bu karar, " Orta Doğu'daki üzücü olaylar sebebiyle" ibaresiyle revize edilse de İsrail aleyhinde tek kelime edilmedi.

FIBA ve ULEB, 1 yıldır mütemadiyen savaş suçu işleyen İsrail'i görmezden gelmeye devam etti.