Üye Girişi
Manisa FK'da Teknik Direktör Naci Şensoy imzayı attı - Son Dakika

Manisa FK'da Teknik Direktör Naci Şensoy imzayı attı

09.10.2021 18:07
Manisa FK'da Teknik Direktör Naci Şensoy imzayı attı

Manisa Futbol Kulübü, yeni teknik direktörü Naci Şensoy ile resmi sözleşmeyi imzaladı.

Manisa Futbol Kulübü, yeni teknik direktörü Naci Şensoy ile resmi sözleşmeyi imzaladı.

Manisa FK, Teknik Direktör Naci Şensoy ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Manisa FK gibi önemli bir takıma geldiği için mutlu olduğunu belirten yeni Teknik Direktör Naci Şensoy, "Duygularımı anlatma zorluk çekiyorum çünkü çok duyguluyum. O dönemki adıyla Yugoslavya'da doğup büyüdüm. Futbolculuk kariyerimde de Manisa'da 2 yıl futbol oynadım ama 7 yıl yaşadım. Manisa'yı Manisalıları çok sevdim, onlar da beni çok sevdi. Futbolu bıraktıktan sonra Manisa'yla istemediğim halde ayrılmak zorunda kaldım. Burada çok güzel dostluklar edindim. Şimdi Manisa Futbol Kulübü ile yeni bir sayfa açıyoruz. Bir galibiyet takımımızın coşkusunu arttıracaktır. Adanaspor maçına da bu hedefle hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Naci Şensoy'a başarı dileklerini ileten Yönetim Kurulu Üyemiz ve Genel Koordinatör Hüseyin Hasacar, "Naci hocamızı takımımızda görmekten dolayı çok mutluyuz. Hocamız yüksek enerjisiyle takımımıza olumlu katkı sağlayacaktır. Hep birlikte çok keyifli günler yaşacağız" dedi.

Naci Şensoy'un başarılı olacağına inandığını belirterek, Sportif Direktörü Serkan İşyapan "Naci hocamız Manisa'yı iyi bilen, tecrübeli bir isim. Takımımızda başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Hem hocamız hem de camiamız için hayırlı olsun" diye konuştu.

Naci Şensoy, 1958 yılında Kosova'nın Prizren kentinde dünyaya geldi. Türkiye'de Manisaspor ve Vanspor takımlarında da forma giyen Şensoy, ülkemizde ilk antrenörlük deneyimine Fenerbahçe'nin efsane teknik direktörü Todor Veselinoviç'in yardımcılığını yaparak başladı. Tecrübeli teknik adam, 2001 yılında Alibeyköyspor'da ilk kez teknik direktör olarak görev yaptı. Azerbaycan ekibi Turan'da, Bulgaristan takımları FC Pirin, FC Belasitsa ve Lokomotiv Plovdiv'de, Arnavutluk ekipleri Bylis Ballsh ve FK Kukesi'de, Kuzey Makedonya temsilcileri Pelister Bitola ve Makedonija'da görev yapan Naci Şensoy, son olarak Kosova ekibi KF Liria takımını çalıştırdı. - MANİSA

Manisa FK'da Teknik Direktör Naci Şensoy imzayı attı
Manisa FK'da Teknik Direktör Naci Şensoy imzayı attı
Manisa FK'da Teknik Direktör Naci Şensoy imzayı attı

Yugoslavya, Türkiye, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa FK'da Teknik Direktör Naci Şensoy imzayı attı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş, takımın bel kemiği Josef'i kaybetmemek için harekete geçti 17:56 Beşiktaş, takımın bel kemiği Josef'i kaybetmemek için harekete geçti Yağmur sonrası toprak altından 3 gözlü, hem erkek hem de kadın canlılar çıktı 17:46 Yağmur sonrası toprak altından 3 gözlü, hem erkek hem de kadın canlılar çıktı Öldüğüne dair yapılan paylaşım sonrası açıklama yapan Banu Parlak, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı 17:20 Öldüğüne dair yapılan paylaşım sonrası açıklama yapan Banu Parlak, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı
İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi 17:12 İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi Squid Game Belçika'da panik yarattı! Öğrenciler ders aralarında tehlikeli oyunu oynuyor 16:17 Squid Game Belçika'da panik yarattı! Öğrenciler ders aralarında tehlikeli oyunu oynuyor İlk maaşını annesine vermeyi planlayan 19 yaşındaki genç kız, kaza sonucu hayatını kaybetti 16:03 İlk maaşını annesine vermeyi planlayan 19 yaşındaki genç kız, kaza sonucu hayatını kaybetti
Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu 15:16 Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı 14:30 Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı

Son Dakika Haberleri
18:03 5 büyük zincir market hakkında analiz sonuçları yayınlandı! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu
17:55 Beşiktaş, takımın bel kemiği Josef'i kaybetmemek için harekete geçti
17:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adana'da pankart sürprizi: Gençliği Adana'nın sıcağı değil, senin aşkın yakar
17:45 Yağmur sonrası toprak altından 3 gözlü, hem erkek hem de kadın canlılar çıktı
17:44 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son 24 saatte yaşanan olaylar
17:20 Öldüğüne dair yapılan paylaşım sonrası açıklama yapan Banu Parlak, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı
17:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda
17:11 İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi
17:08 Uzmanların yaptığı araştırmaya göre, zihinsel engellilerin koronavirüsten ölme ihtimali 30 kat daha yüksek
17:04 Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı
5 büyük zincir market hakkında analiz sonuçları yayınlandı! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu 5 büyük zincir market hakkında analiz sonuçları yayınlandı! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu         
18:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adana'da pankart sürprizi: Gençliği Adana'nın sıcağı değil, senin aşkın yakar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adana'da pankart sürprizi: Gençliği Adana'nın sıcağı değil, senin aşkın yakar         
17:52
Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son 24 saatte yaşanan olaylar Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son 24 saatte yaşanan olaylar         
17:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda         
17:19
Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı         
17:05
Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı         
16:05
11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti 11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti         
15:42
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçlı gönderme Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçlı gönderme         
15:12
Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor         
14:29
Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı         
14:02
Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı         
12:07
Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber         
11:52
Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar         
11:13
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor         
10:50
Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
10:46
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 18:12:09. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa FK'da Teknik Direktör Naci Şensoy imzayı attı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement