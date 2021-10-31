Medipol Başakşehir, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

Bu karşılaşma öncesinde Medipol Başakşehir'in 12, Adana Demirspor'un ise 13 puanı bulunuyor.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Beşiktaş 'ı, ikinci maçta da deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor 'u mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

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