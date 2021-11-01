Menemenspor genç yetenek Mehmet Alper Özdemir ile sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Mehmet Alper Özdemir ile sözleşme imzaladı. 2002 doğumlu genç oyuncu, amatör kümeden TFF 1. Lig'e transfer olarak önemli bir başarıya imza attı. Kariyerine Ümraniye Yamanspor'da başlayan ve sonrasında Ortaköyspor, Poligon Fethiyespor ve Bostancıspor gibi ekiplerin formalarını giyen Mehmet Alper Özdemir ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Ayrıca Mehmet Alper Özdemir' i RB Leipzig ve bir çok profesyonel kulübünsezon sonu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

1.68 boyunda sol ayaklı 2002 doğumlu oyuncu, tarzı ile Messi'ye benzetilmekte,sağ kanat ve forvet arkası olarak görev yapmakta.