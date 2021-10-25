Muğla'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri başladı

Cumhuriyetin 98'inci yıldönümü kutlamaları Muğla'da başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 29 Ekim tarihine kadar devem edecek olan etkinliklerde Cumhuriyet Bayramı Coşkusu yaşanmaya başladı. Kutlamalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından, spor müsabakaları, gösteriler, çeşitli etkinlikler ve Cumhuriyet konseri düzenlenecek.

Satranç turnuvasına yoğun katılım

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi satranç turnuvası düzenlendi. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen geleneksel Muğla Büyükşehir Belediyesi "29 Ekim Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvasına" Muğla, Aydın, Antalya, Denizli, İzmir, Bursa'dan toplam 66 sporcu katıldı. Köyceğiz Kapalı Spor Salonunda düzenlenen turnuva A ve B kategorisi olarak gerçekleştirildi.

A kategorisinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünden Hakan Turgut birinci olurken, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Alper Demirtaş ikinci ve İzmir Karşıyaka Satranç İhtisas Spor Kulübünden Çınar Şeker üçüncü oldu. B kategorisinde Mehmet Sarıgül birinci, Apdülsamet Aslan ikinci ve Mohammet El Achref Bounatıra üçüncü oldu.

Tenis turnuvasına 32 sporcu katıldı

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis turnuvası düzenledi. Turnuvaya Dalaman, Fethiye, Ortaca ve Kaş ilçelerinden 32 sporcu katıldı. Turnuvada Sultan Beyza Kocagöz- Celal Can Kel çifti birinci olurken, Nuriye Acar- Ercan Tezer çifti ikinci ve Zübeyde Taş- Berkant Erden çifti üçüncü oldu.

55 Sporcu 12 takım yarıştı

Ayrıca Menteşe ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Ayak Tenisi Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 55 sporcu 12 takım halinde katıldı. Turnuvada Aydın Efeleri birinci, Muğla Masterler ikinci ve T&T Performans Caaching Takımı üçüncü oldu. - MUĞLA