Üye Girişi
(Özel haber) Duygu Turan: "Kick-boks olimpik spor olursa, ülkeme altın madalya getirmek istiyorum" - Son Dakika

(Özel haber) Duygu Turan: "Kick-boks olimpik spor olursa, ülkeme altın madalya getirmek istiyorum"

28.10.2021 15:13

- (Özel haber) Duygu Turan: "Kick-boks olimpik spor olursa, ülkeme altın madalya getirmek istiyorum" Dünya şampiyonu kick-boksçü Duygu Turan: "Bugüne kadar hiç yenilmedim ve bu şekilde sürdürmek istiyorum" Dünya şampiyonu kick-boksçü Duygu Turan, İtalya'dan altın madalyayla döndü.

- (Özel haber) Duygu Turan: "Kick-boks olimpik spor olursa, ülkeme altın madalya getirmek istiyorum"

Dünya şampiyonu kick-boksçü Duygu Turan:

"Bugüne kadar hiç yenilmedim ve bu şekilde sürdürmek istiyorum"

İSTANBUL - Dünya şampiyonu kick-boksçü Duygu Turan, İtalya'dan altın madalyayla döndü. Bugüne kadar hiç yenilmediğini söyleyen Turan, bu sporun olimpik branş olması durumunda, altın madalyayı Türkiye'ye getirmek istediğini ifade etti.

Aynı zamanda hemşire olan ve bir yandan da kick-boksta önemli başarılara imza atan şampiyon sporcu Duygu Turan, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. 28 yaşındaki sporcu, 2014 yılından bu yana milli takımda olduğunu ifade ederek, 3 kez dünya, 4 kez Avrupa şampiyonu oldum. Bu spora 15 yaşında başladım. Babam, hocamın afişlerini görünce beni kulübe yazdırdı. 28 yaşındayım ve sporu bu sürede hiç bırakmadım. Üniversiteyi Kocaeli'de kazandım ama burada spor yapabileceğim bir yer bulamadım. Hocam bana bir kum torbası gönderdi. İp atlayarak, kum torbasıyla çalışarak yurtta antrenman yaptım. Benim için zor bir süreç oldu ama ilk şampiyonluğum üniversitedeyken oldu. Çok şaşırıyorlardı ben yurtta çalışırken, 'Bana da öğretir misin' diye soruyorlardı. Bana özenip spora başlayan arkadaşlarım oldu" diye konuştu.

"Bugüne kadar hiç yenilmedim"

Üniversitede bu sporu yaptığı için sıkıntılar yaşadığını da söyleyen Duygu Turan, "Okulda ciddi sıkıntılar yaşadım. Bazı hocalarım 'Spor mu yapacaksın, hemşire mi olacaksın' diye baskı yaptı. Spor benim için çok önemli. Mesleğimi de çok seviyorum ve ikisine de devam ettim. 2014 yılında Slovenya'da ilk turnuvamda şampiyon olarak herkesi şaşırttım. Sonrasında 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2021'de hiç yenilmeden her seferinde altın madalya kazandım. Alınan başarıların ardından 1 hocam dışında diğer hocalarımın üniversitede fikri değişti. Pandemiden bu yana bu kupayı kazanmak için hazırlandım. Ülkemi kendi kilomda temsil etme hakkı kazandım. İtalya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda ülkeme 3. kez dünya şampiyonluğunu getirdim. Spor eğitim hayatımı da olumlu etkiledi. daha başarılı bir sporcu oldum ve okulumu da disiplinle, 2. olarak bitirdim. Herkes bunu yapabilir. Çocuk eğer sporu seviyorsa, spora gitmek için derslerinde başarılı olacaktır. Spor disiplini getiriyor hayatımıza. Mesleğimi de seviyorum, sporu da seviyorum, ders de veriyorum. İleride de bunu birlikte sürdürmek istiyorum. Kick-boks olimpik bir spor olursa, o branşta ülkeme altın madalya getirmek istiyorum" diye konuştu.

Son olarak sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntılar hakkında da konuşan Turan, "Benim de başıma geldi. İnsanlarımız çok sabırsız. Ben orada hemşire olarak bulunuyorum, insanların yaşadığı acıya direkt tanık oluyoruz. Biz daha çok hastayla değil, hasta yakınlarıyla sorun yaşıyoruz. Merak ediyorlar hastalarını, onları da anlıyoruz ama onlar da bizi anlasın. Biz hastaya en yakın kişileriz, kontrollerini yapıyoruz, yemeğini yediriyoruz. Biz bu kadar fedakar davranırken biraz anlayış göstermelerini istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

(Özel haber) Duygu Turan: Kick-boks olimpik spor olursa, ülkeme altın madalya getirmek istiyorum
(Özel haber) Duygu Turan: Kick-boks olimpik spor olursa, ülkeme altın madalya getirmek istiyorum
(Özel haber) Duygu Turan: Kick-boks olimpik spor olursa, ülkeme altın madalya getirmek istiyorum
(Özel haber) Duygu Turan: Kick-boks olimpik spor olursa, ülkeme altın madalya getirmek istiyorum
(Özel haber) Duygu Turan: Kick-boks olimpik spor olursa, ülkeme altın madalya getirmek istiyorum
(Özel haber) Duygu Turan: Kick-boks olimpik spor olursa, ülkeme altın madalya getirmek istiyorum

Altın Madalya, Kick Boks, Şampiyon, İtalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Duygu Turan: 'Kick-boks olimpik spor olursa, ülkeme altın madalya getirmek istiyorum' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kadir Gecesi'nde secde ettiği söylenen dut ağacının hikayesi, duyan herkesi şaşırtıyor 16:13 Kadir Gecesi'nde secde ettiği söylenen dut ağacının hikayesi, duyan herkesi şaşırtıyor Şebnem'i 12 yerinden bıçaklayıp 16:09 Şebnem'i 12 yerinden bıçaklayıp "Hatırlamıyorum" diyen caninin, ifadesi ortaya çıktı: Kıskandığı için kavga ediyorduk Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor 15:58 Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor
Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı 15:12 Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı 14:54 Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı 13:58 "Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı
Sosyal medyanın konuştuğu kare! Budanan ağaç otomobile zarar vermesin diye kendini siper etti 13:13 Sosyal medyanın konuştuğu kare! Budanan ağaç otomobile zarar vermesin diye kendini siper etti Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme 12:29 Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme

Son Dakika Haberleri
16:12 Kadir Gecesi'nde secde ettiği söylenen dut ağacının hikayesi, duyan herkesi şaşırtıyor
16:10 Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
15:59 Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor
15:57 Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor
15:55 Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız
15:33 Liverpool'un yıldızı Salah okul müfredatına girdi! Öğrencilere ders olarak anlatılacak
15:12 Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı
15:10 Barcelona tarihinde böylesi görülmedi! Ronald Koeman alacağı tazminatla Süper Lig'de takım kurabilir
15:08 Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü
15:06 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Jandarma, intihar girişiminde bulunan kadını kurtardı! O anlar saniye saniye kamerada Jandarma, intihar girişiminde bulunan kadını kurtardı! O anlar saniye saniye kamerada         
16:14
Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
16:11
Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor         
15:59
Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız         
15:56
Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı         
14:56
5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor         
14:50
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor         
13:26
Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu         
12:46
Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor         
12:19
Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum         
11:16
Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu         
11:12
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor: 846 TL cezası var Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor: 846 TL cezası var         
10:28
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Teknolojiden uzak kalmamak için dağda kendi elektriğini üretiyor Teknolojiden uzak kalmamak için dağda kendi elektriğini üretiyor         
09:13
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 16:19:19. #1.12#
SON DAKİKA: (Özel haber) Duygu Turan: "Kick-boks olimpik spor olursa, ülkeme altın madalya getirmek istiyorum" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement